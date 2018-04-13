Yeni Polis Özel Harekat (PÖH) Alımında Sevindiren Flaş Gelişme !

Yeni dönem PÖH alım ilanını bekleyen adayları sevindiren bir gelişme yaşandı.

Emniyet Genel Genel Müdürlüğü 2018 yılı performans raporuna ayrıntılı olarak baktığımızda 2018 yılında polis özel harekat alımlarının yapılmasının planlandığı görülmekte.

Her yıl performans raporunu yayımlayan ve yıl içerisinde yapacağı faaliyetlere ilişkin bilgi veren Emniyet Genel Müdürlüğü, 2018 yılı için yayımladığı performans raporunda bu yıl mevcut personel sayısının arttırılacağı ifadelerine yer verildi.

PERFORMANS RAPORUNDA YER ALAN İFADELER

Özel Harekat Daire Başkanlığı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU başlığı altında yayımladığı tablosunda şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat personelinin sayısının artırılması, söz konusu görevlerin ifasını mümkün kılacak olan bilgi, beceri ve davranışları personele en üst düzeyde kazandıracak eğitim plan ve programlarını hazırlamak ve uygulamak, Özel Harekat Birimlerinin son teknolojik silah, teçhizat, araç ve gereçleriyle donatılmasını sağlamaktadır. Bunu yanında zor görev şartlarının gerektirdiği uzmanlaşma ve branşlaşmaya önem vererek, yüksek riskli operasyonların yanı sıra önleme, koruma, kurtarma ve verilebilecek diğer görevleri üstün bir görev anlayışıyla yerine getirmek, operasyonel kadroların yanı sıra eğitimci kadroları da yetiştirerek eğitimlerin kalitesini artırmayı hedeflemek, alanıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği yapmak ve eğitimler verebilen bir birim olmaktadır."

PÖH ADAYLARINI İLGİLENDİREN İFADE

Bu açıklamada PÖH adaylarını ilgilendiren ifadeler 2018 yılında Özel Harekat personelinin sayısının artırılması kısmıdır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada EGM'ye 2018 yılında polis alımlarının artarak devam edeceğini söylemişti. Bu şekilde bakıldığında 2018 yılındaPÖH alımlarının olabileceği belirtiliyor. (Raporda olacak diye yazıyor. Ancak henüz kesin bir açıklama gelmedi.)

YENİ DÖNEM POMEM TARİHİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz ay gelen açıklamada İçişleri bakanı Süleyman Soylu'nun yeni POMEM alımı için talimatı verdiği ve alımın Temmuz-Ağustos gibi olacağı belirtildi. PÖH ilanını bekleyen adaylar da 23. dönem POMEM'in PÖH olarak yapılması için seslerini duyurmaya çalışıyor.

Siz de aşağıda buluna nyorum kısmından yeni alımlar için taleplerinizi yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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