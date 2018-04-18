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Yeni Polis Alımı Müjdesi Geldi: İşte Tarih ve Alınacak Polis Sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada yeni dönem polis alımları için müjdeli haberi verdi.

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Yeni Polis Alımı Müjdesi Geldi: İşte Tarih ve Alınacak Polis Sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada yeni dönem polis alımları için müjdeli haberi verdi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:45
Yeni Polis Alımı Müjdesi Geldi: İşte Tarih ve Alınacak Polis Sayısı

İçileri Bakanı süleyman Soylu'dan polis alımı müjdesi geldi.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada yeni dönem polis alımları hakkında bilgi verdi ve alım yapılacak sayıyı açıkladı.

Açıklamasında bazı suçların işlenmesinde azalma olduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın asayişten memnuniyetinin 2018 yılında da ölçüldüğünde en yüksek noktada olması lazım. 2017'nin ilk üç ayı ile 2018'in ilk üç ayı karşılaştırıldığında asayiş hizmetlerinde de 2017 yılına nazaran, 2017 - 2016 yılına nazaran önemli değişiklikler var. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 11'lik azalma var. Türkiye genelinde hırsızlıkta yüzde 11'lik bir azalma var. Sezon başı emniyet müdürleri ve jandarma komutanları ile yapmış olduğumuz konuşmalarda hedefi verdik ama bazı vilayetlerimiz var yüzde 48-49. Burada, Tekirdağ'da da polis eksikliği olduğunu biliyorum hem bir taraftan bekçi göndereceğiz, geceleri emniyete alacağız hem de 13 bin polis vereceğiz. Söz verdim bunun 3 binini trafiğe vereceğiz, bunun 10 binini de Trakya bölgesine de biraz cömert davranacağız.

10 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK

Onlar bugüne kadar sabrettiler ama şimdi zamanıdır. Bir 10 bin polis alımına daha çıktık, oradan da göndereceğiz, eylül ayında bir 10 bin polis daha alacağız. Oradan da göndereceğiz.Jandarma asayiş için 25 bin alımımız var. Bekçi alımımızda da ne kadar alacağımızı belirtmiştik. Olayların aydınlatılma oranlarında ise yüzde 12 artış var. Burada özellikle ilçe jandarma komutanlarımıza, ilçe emniyet müdürlerimize söylüyorum. Benim için önemli olan rakam, mala karşı suçların düşmesi, aydınlatılan olayların oranlarının artması. Bunu yaptığımız zamandan itibaren vatandaşımızın, hem sizlere hem de devlete olan güveni artacaktır. Kafasını yastığa vurduğu zaman vatandaş, 'polisim, jandarmam, bekçim yanı başımda' diyecek ve bu konuda rahat bir uyku çekebilecek. Bizim yapmamız gereken bu."

Taleplerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 18.04.2018 14:51
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Kayhan 4 saat önce

Yasi duzeltmedikce bosdur

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seda 4 saat önce

Lütfen polis alımlarında kpss sartı olmasın

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Hayattan bezdim 4 saat önce

Lisans puan 55 olsunn

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Sümeyye 4 saat önce

Lise mezunu alırlarmıki

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Ahmet 4 saat önce

Önlisans kpss 60 olsun :/

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Tuğba 4 saat önce

Şartlar ne olur acaba

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Ünal Topal 4 saat önce

Pöh alımını 4 gözle bekliyoruz

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Burhan 4 saat önce

Lise mezunu poh alımı olsun lütfen askerliğini yapmamış ilk alım gibi sizden rica ediyorum.

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