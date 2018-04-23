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Yeni Özel Harekat (JÖH) Alımı Müjdesi Geldi-İşte Şartlar ve Tahmini İlan Tarihi

Jandarma Genel Komutanlığı en az lise mezunu adaylar arasından yakın zaman da özel harekat alımı yapacak. Peki ilan ne zaman yayımlanacak? Başvuru şartları ne olacak?

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Yeni Özel Harekat (JÖH) Alımı Müjdesi Geldi-İşte Şartlar ve Tahmini İlan Tarihi

Jandarma Genel Komutanlığı en az lise mezunu adaylar arasından yakın zaman da özel harekat alımı yapacak. Peki ilan ne zaman yayımlanacak? Başvuru şartları ne olacak?

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:35
Yeni Özel Harekat (JÖH) Alımı Müjdesi Geldi-İşte Şartlar ve Tahmini İlan Tarihi

Yeni dönem Jandarma Özel Harekat alımı için geçtiğimiz gün müjdeli haber gelmişti.

Geçtiğimiz gün Diyarbakır'da bir otelde 16 ilin vali, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarının katılımıyla düzenlenen "Bölge Güvenlik Toplantısı"na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgelerde son durum ve güvenlik görevlisi eksiği ile ilgili bilgi aldı. Bakan Soylu toplantıda yaptığı konuşmasında yeni dönem polis özel harekat ve jandarma özel harekat alımları ile ilgili de bilgi verdi.

Bakan Soylu'nun JÖH alımı müjdesini vermesinin ardından ilanı bekleyen adaylar, yeni dönem alımında başvuru şartlarının ne olacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak müjde sonrası yeni  alımda başvuru şartlarının ne olacağını ele aldık.

BAŞVURU ŞARTLARI

JÖH alımı başvuru şartlarındason dönemlerde  herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçtiğimiz yıl yapılan Jandarma Özel Harekat alımlarında başvuru şartları şu şekildeydi: 

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
  • En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
  • 27 yaşını doldurmamış olmak,
  • Sözleşmeli erbaş ve er görevi yapanlar için yaş 29 yaşını tamamlamamış olmak,
  • En az 164 cm boyuna sahip olmak,
  • Silah taşıma sorunu olmamak,
  • JÖH alımı için komando olur sağlık raporu almak şartlarına adayların sahip olması gerekmektedir.

İLAN NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İlan tarihi hakkında net bir bilgi yok. Ancak Bakan Soylu, güvenlik eksiği ile ilgili Türkiye genelinden bilgi topladı. Bu kapsamda bir çalışma başlatılması ve ilanın önümüzdeki ay yayımlanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl alımlar Temmuz'da olmuştu. Ancak güvenlik açığının olması nedeniyle bu yıl alımların Mayıs-Haziran döneminde yapılması bekleniyor.

TALEPLERİNİZİ VE DEĞİŞMESİNİ İSTEDİĞİNİZ BAŞVURU ŞARTLARINI AŞAĞIDAKİ YORUM KISMINDAN YAABİLİR, DİĞER ADAYLARLA BİLGİ ALIŞ VERİŞİ YAPABİLİRSİNİZ.

İLAN YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Eren 2 saat önce

Askerlik yapma şartmı

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erdinc 2 saat önce

Biran once bekliyoruz johu

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Fırat 2 saat önce

Asker lik şart kaldırılması üniversite okuyor diye askere gidemiyenler var

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Kadir 2 saat önce

Askerlik şartı olmasın

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Mehmet 2 saat önce

Yaş şartını 30 olmasını istiyoruz

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Mücahit 2 saat önce

Gectiğimiz yılda jandarma astsubaylıkta kpss şartı olmamış bu sene şart getirildi bunada öyle olurmu.

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Eda 2 saat önce

Lise mezunu bayan alımı olmicak mi? Bekliyoruz ama hala bir şey yok

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Sadioo 2 saat önce

Askerlik şartı varmı şimdi

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