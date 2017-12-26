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Yeni KHK'da PÖH Alımını Bekleyen Adaylara 2 Kötü 1 İyi Haber

Yeni dönem polis özel harekat alım ilanını bekleyen adaylar, yeni KHK'da kadro ihdası ve yaş haddinin esnetilmesini bekliyordu. Ancak yayımlanan yeni KHK'da PÖH alımı ile ilgili herhangi bir hüküm yer almadı. Bu durum ise 2 kötü bir iyi sonucu ortaya çıkardı.

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Yeni KHK'da PÖH Alımını Bekleyen Adaylara 2 Kötü 1 İyi Haber

Yeni dönem polis özel harekat alım ilanını bekleyen adaylar, yeni KHK'da kadro ihdası ve yaş haddinin esnetilmesini bekliyordu. Ancak yayımlanan yeni KHK'da PÖH alımı ile ilgili herhangi bir hüküm yer almadı. Bu durum ise 2 kötü bir iyi sonucu ortaya çıkardı.

26 Aralık 2017 Salı 18:12
Yeni KHK'da PÖH Alımını Bekleyen Adaylara 2 Kötü 1 İyi Haber

Yeni dönem polis özel harekat alımı için geri sayım devam ederken, ilanı bekleyen adaylar PÖH alımının ne zaman yapılacağını, başvurularda KPSS şartının olup olmayacğaını araştırmaya başladı.

24 Aralık 2017 Pazar günü yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamede polis özel harekat alımı için kadro ihdası yapılmasını isteyen adaylara kötü haber gelmiş ve yeni KHK'da PÖH alımı ile ilgili hiçbir madde yer almamıştı. Kadro ihdasının yapılmaması üzüntü ile karşılanırken PÖH alımı için başvuru şartlarında herhangi bir değişikliğin yapılmaması PÖH adaylarını sevindirdi.

İyi Haber: KPSS Şartı Olacak Deniyordu-KHK'da Yer Almadı

Sosyal medyada dolaşan bazı iddialarda yeni dönem PÖH alımında KPSS şartı olacak deniliyordu. OHAL kapsamında daha önceden yayımlanan KHK'da özel harekat alımıdan istenen KPSS şartı kaldırılmıştı. Yayımlanan yeni KHK'larda KPSS şartı aranacak ibaresi yer almadığı için yeni dönem PÖH alımının da KPSS şartsız yapılması bekleniyor. KPSS şartının kaldırılması ile başvuru yapan aday sayısında ciddi bir artış olmuştu. Bununla birlikte liyakatli PÖH alımı yapıldı.

1. Kötü Haber: Kadro İhdası Olmadı

Yayımlanan yeni KHK'da kamuya personel alımı için herhangi bir kadro ihdası olmadı. kadro ihdası olması durumunda PÖH alımı sayısının artması öngörülüyordu. Ancak yeni dönemde önceki KHK ile ihdas edilen kadro sayısı kadar alım yapılması bekleniyor.

2. Kötü Haber: Yaş Şartı Esnetilmedi

Binlerce PÖH adayı yeni dönem alımlarında yaş haddinin esnetilmesini istiyordu. Ancak yeni KHK'da yaş şartı ile ilgili herhangi bir hüküm yer almadı.

Başvuru Şartları Nasıl Olacak?

Yeni dönemde başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor.

# T.C. vatandaşı olmak,
# 18 yaşını tamamlamış ve 28 yaşından gün almamış olmak
# En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
# Erkeklerde boyun en az 167 cm, bayanlarda ise 162 cm olması,
# Boy ile kilo endeksinizin orantılı şekilde olması,
# Silah taşımaya engel bir sağlık sorununun olmaması,
# Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Alım Ne Zaman?

Yeni dönem PÖH alımının Şubat ayı sonu veya Mart ayının ilk haftalarında yapılması bekleniyor. Detaylar için ilişkili haber kısmına bakın.

İlan yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

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Son Güncelleme: 26.12.2017 18:33
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Yorumlar
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Arif YILMAZ 3 saat önce

Yaş sınırı esnetilmesini bekleyen binlerce kişiyi göz ardı etmeyin

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Gizem 3 saat önce

Çok şükür ya İNŞALLAH ALIMLAR BÖYLE OLUR

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Melih ozdemir 3 saat önce

S.a bir sey merak ediyorum pöh aliminda kpss sarti yok ama ygs yks olduyo o sinavdan bi puan almak gerekiyormu pöh olmak için

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Dilan 3 saat önce

Başvurular - KPSS şartsız lise alımı olsun
Bayan alımı da olsun

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Muhammed 3 saat önce

Pöh aliminin lise size yinee olmasi ve kpss sarti istememesi biz bekleyen adaylara guzel bir haber olduu

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Berkay 3 saat önce

Daha garantisi yok sartlarin ne olacagi pomem poh subay astsubay alimlarinda birsuru degisiklik oldu ama hepsi khkda cikmadi mesela.

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Mert 3 saat önce

Poh alimi bir an önce olsun.Sabırsızlıkla bekliyoruz.

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Merve 2 saat önce

Bayan alım var mı

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