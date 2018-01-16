Yeni Dönemde Kaç Bayan PÖH Alımı Olacak? İşte Tahmini Sayı

Yeni dönem polis özel harekat alımı için sayı belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2018 yılında 10 bin 700 PÖH alımı yapılacağı açıklandı. Bu sayının açıklanmasının ardından bayan PÖH adayları kendilerine ne kadar kadro ayrılacağını merak etmeye başladı. Peki yeni dönem PÖH alımında bayan adaylara kaç kişilik PÖH kadrosu ayrılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından performans dökümanı yayımlandı yeni dönem alımında 10 bin 700 PÖH alımı yapılacağı belirtildi. (KHK'lar ile olası bir kadro ihdası durumunda sayının artması bekleniyor. Zira ciddi derecede polis eksiği olduğu biliniyor.) Daha önce yapılan açıklamalarda yeni dönem polis özel harekat alımında bayan adaylara da kadro verileceği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl yapılan alımda bayanlara kadro ayrılmaması bayanlar tarafından tepki ile karşılanmış, hatta bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda da gündeme gelmişti. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Arzu Erdem, 'Vatan aşkının cinsiyeti olmaz' diyerek mecliste kadın polis özel harekat adaylarıyla bir araya gelmiş ve basın toplantısı düzenlemişti. Aradan geçen sürede İçişleri Bakanı Soylu, sık sık kadın adayların taleplerini dinlemiş, son olarak 2018 bütçesi görüşmeleri sırasında Bakan Süleyman Soylu, kadın adayların içlerini ferahlatacak müjdeli haberi vermişti ve yeni dönem PÖH alımında bayan adaylara da kadro ayrılacağını söylemişti.

Kaç Bayan PÖH Alımı Olur?

Yeni dönem PÖH alımında 10 bin polisin alınması durumunda bayanlara en az 1000 kişilik bir kontenjan ayrılması bekleniyor. Ancak PÖH alımını bekleyen o kadar kişi olmasına karşın kontenjanın 10 bin olarak ayrılması yine de yeterli değildir. Sayı KHK ile arttırılmalıdır.

PÖH Alım ilanı yayımlandığı anda haberdar olmak için Kpsscafe.com.tr adresini aşağıdaki platformlardan takip edin.

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr | Ankara - ÖZEL HABER