Valilik KPSS için Özür Diledi!..

Samsun Valiliği'nin düzenlediği bisiklet yarışı etkinliğinin KPSS ÖABT sınavına girecek adayları mağdur etmesi üzerine Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Valiliği'nin resmi twitter hesabından özür mesajı yayımladı.

Bugün Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği uluslararası bir etkinlik olan FalconFest'in sahil şeridinde beklenenden çok daha yoğun bir trafiğe neden olduğu görüldü. Konuyla ilgili emniyet yetkililerimizle görüştüm. Etkinlik alanı daraltıldı, trafiği rahatlatacak tedbirler alındı.