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Valilik KPSS için Özür Diledi!..

Samsun Valiliği'nin düzenlediği bisiklet yarışı etkinliğinin KPSS ÖABT sınavına girecek adayları mağdur etmesi üzerine Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Valiliği'nin resmi twitter hesabından özür mesajı yayımladı.

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Valilik KPSS için Özür Diledi!..

Samsun Valiliği'nin düzenlediği bisiklet yarışı etkinliğinin KPSS ÖABT sınavına girecek adayları mağdur etmesi üzerine Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Valiliği'nin resmi twitter hesabından özür mesajı yayımladı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:54
Valilik KPSS için Özür Diledi!..

Samsun Valiliği'nin düzenlediği bisiklet yarışı etkinliğinin KPSS ÖABT sınavına girecek adayları mağdur etmesi üzerine Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Valiliği'nin resmi twitter hesabından özür mesajı yayımladı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Samsun ValiliğiKPSS
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