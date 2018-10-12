ünlü oyuncu dan küfürlü kpss sorusu yorumu

Son olarak Haluk Bilginer ve Cansu Dere ile birlikte Şahsiyet isimli internete özel dizi yapımda kamera karşısına geçen İbrahim Selim daha önceleri Stolk isimli youtube programını da yine bu Şahsiyet dizisi için bırakıp Ümit Erdim'e devretmişti. Son olarak İbrahim Selim ile bu Gece isimli bir youtube programına başlayan İbrahim Selim programın 3. bölümünde gündemi değerlendirirken Tİ'ye aldığı kısımda KPSS'nin en çok tartışılan kafile sorusuna da değindi.

KPSS'DE ÇIKAN KAFİLE SORUSU

İbrahim Selim 7 Ekim 2018 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda çıkan ve sınav sonrasında binlerce adayın sosyal medyadan eleştirdiği kafile sorusuna küfürlü bir yorum yaptı.

İbrahim Selim soru ile ilgili şu yorumu yaptı;

''Pazar günü KPSS yapıldı.Kim sınavı aldı, kim verdi daha belli değil ancak bir kafile sorusu neredeyse sınava giren herkesin canını sıkmış. Biz de araştırdık soruyu. Ne ola ki bu diye düşündük. Vardığımız sonuç şu sevgili izleyenler ve KPSS'ye girenler o kafileleri gezdiren tur şirketinin mihmandarının ağzına......''

İbrahim Selim'in bu yorumuna stüdyoda bulunan kalabalık kahkahayla karşılık verdi.

KPSS'DE ÇIKAN KAFİLE SORUSU NEYDİ?

İşte İbrahim Selim'in youtube programında KPSS bölümü;

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