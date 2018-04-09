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Ünlü Mafya Babası Antalya'da İnfaz Edildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde kar maskeli iki saldırgan tarafından tabancayla öldürülen Gürcistan uyruklu 60 yaşındaki Gaioz Giorkhelidze'nin Rusya'da ünlü bir mafya babası olduğu söz konusu cinayetin mafya hesaplaşması sebebiyle gerçekleştiği öne sürüldü.

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Ünlü Mafya Babası Antalya'da İnfaz Edildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde kar maskeli iki saldırgan tarafından tabancayla öldürülen Gürcistan uyruklu 60 yaşındaki Gaioz Giorkhelidze'nin Rusya'da ünlü bir mafya babası olduğu söz konusu cinayetin mafya hesaplaşması sebebiyle gerçekleştiği öne sürüldü.

09 Nisan 2018 Pazartesi 20:58
Ünlü Mafya Babası Antalya'da İnfaz Edildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde kar maskeli iki saldırgan tarafından tabancayla öldürülen Gürcistan uyruklu 60 yaşındaki Gaioz Giorkhelidze'nin Rusya'da ünlü bir mafya babası olduğu söz konusu cinayetin mafya hesaplaşması sebebiyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kemer polisi çok fazla kişiyi gözaltına aldı. Kemer'e bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Gaioz Giorkhelidze ve 27 yaşındaki oğlu evlerine bir kaç metre uzaklıktayken kar amaskeli saldırganların yaylım ateşine tutulmuş, Gaioz Giorkhelidze hayatını kaybetmiş oğluysa bacağından yarlaanmıştı.

Silahlı saldırı olayı Rus basınında geniş yankı uyandırırken, Gaioz Giorkhelidze'nin Gürcü asıllı ünlü bir mafya babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Kemer Emniyeti saldırıyla ilişiği olduğu öğrenilen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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