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Türkiye'nin En Büyük Ücretsiz KPSS Eğitim Kampı Başlıyor!..

Yenimahalle Belediyesi ve Pegem Akademi tarafından düzenlenen, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak olan Ortaöğretim adaylarının KPSS sınavı ile 4 Kasım 2018 tarihinde yapılacak olan Ön lisans adaylarının KPSS sınavları için düğmeye bastı.

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Türkiye'nin En Büyük Ücretsiz KPSS Eğitim Kampı Başlıyor!..

Yenimahalle Belediyesi ve Pegem Akademi tarafından düzenlenen, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak olan Ortaöğretim adaylarının KPSS sınavı ile 4 Kasım 2018 tarihinde yapılacak olan Ön lisans adaylarının KPSS sınavları için düğmeye bastı.

10 Ağustos 2018 Cuma 09:39
Türkiye'nin En Büyük Ücretsiz KPSS Eğitim Kampı Başlıyor!..

Yenimahalle Belediyesi ve Pegem Akademi tarafından düzenlenen, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak olan Ortaöğretim adaylarının KPSS sınavı ile 4 Kasım 2018 tarihinde yapılacak olan Ön lisans adaylarının KPSS sınavları için düğmeye bastı.

Türkiye’nin en büyük ve ücretsiz KPSS hazırlık kampı; 31 Ağustos 2018 ile 3 Eylül 2018 tarihleri arasında Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. Binlerce memur adayı, alanında uzman eğitmenler tarafından genel yetenek ve genel kültür alanlarında hızlandırılmış eğitim programına tabi tutulacak.

Yenimahalle Belediyesi’nin 4 gün sürecek olan yaklaşık 40 saatlik eğitim programı ile binlerce memur adayı bilgilerini güncelleyecek.

KPSS’ye girecek tüm adayların katılabileceği ücretsiz eğitim kampında dersler sabah saat 09.00’da başlayıp 18.30’da sona erecek.Kampta, uygulamalı soru çözümleri ile pratik yapacak olan adaylar,  sınavda dikkat edilmesi gereken unsurları da öğrenecek.

Tüm adaylara başarılar dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Sınavda başarılı olacağınıza inancım tam. Ama her ne olursa olsunhayattan umudunuzu kesmeyin. Umut insan için çok önemli bir değerdir. Mücadeleden kaçmayın. Doğru bildiğinizi söylemekten çekinmeyin. Bu ülkenin sorgulayan, düşünen ve geleceğe aydınlık gözle bakacak insanlara ihtiyacı var” dedi.

Kaynaklar;
http://www.yenimahalle.bel.tr/Haber/yenimahalle%E2%80%99de-kpss-kampi-basliyor/43453

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.08.2018 10:20
Anahtar Kelimeler:
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Ayşe 2 saat önce

Neden istanbul içinde olmuyor

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cesaret 57 dakika önce

Türkiye genelinde olsun bizde gitmek istiyoruz.

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Tuğba 28 dakika önce

Bu kurs için kayıt olmamız gerekiyor mu

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