Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 70 Memur Alımı (KPSS A) Başvuruları Sürüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın (TBMM) 70 memur alımı (KPSS A) için başvuru süreci devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda TBMM resmi internet sitesi ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına 70 yasama uzman yardımcısı alımı yapılacağı belirtilmişti.

TBMM 70 yasama uzman yardımcısı alımı için başvuruda bulunacak adayların 2017 KPSS'ye girmiş olması, YDS'den belirtilen puanları almış olması (bknz. personel alım duyurusu) , 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Başvuru işlemleri 25 Aralık 2017 tarihinde başlamıştı, 8 Ocak 2018 tarihine kadar e-Devlet Üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi) yapılabilecek. KPSS ve YDS puanlarına göre sıralamaya giren adaylar sözlü sınav sürecine girecek, bu sözlü sınav süreciyle ilgili tüm bilgilendirme Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın www.tbmm.gov.tr/duyurular kısmında adaylarla paylaşılacak.

Personel alımıyla ilgili tüm detaylara göz atmak isteyen adaylar aşağıdaki başvuru kılavuzuna göz atabilirler. TBMM Personel Alımı duyurusu için TIKLAYIN.

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