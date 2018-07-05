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Türk Hava Yolları En Az Lise Mezunu Tecrübesiz 2. Pilot Alacak

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı en az lise ve dengi okullardan mezun tecrübesiz 2. pilot adayı alacak. Başvurular THY'nin kariyer sayfasından gerçekleştiriliyor.

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Türk Hava Yolları En Az Lise Mezunu Tecrübesiz 2. Pilot Alacak

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı en az lise ve dengi okullardan mezun tecrübesiz 2. pilot adayı alacak. Başvurular THY'nin kariyer sayfasından gerçekleştiriliyor.

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:47
Türk Hava Yolları En Az Lise Mezunu Tecrübesiz 2. Pilot Alacak

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın en az lise ve dengi okullardan mezun tecrübesiz 2. pilot alımı için başvuru süreci devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Türk Hava Yolları A.O'nun resmi internet sayfasından yapılan duyuruda, alımla ilgili, "THY A.O. filosunda yer alan B737, A320 uçak tiplerinden birinde 500 saatten az uçuş tecrübesine sahip olan veya tip yetkisi olmayan II.Pilot adayları Tecrübesiz II. Pilot Adayı olarak değerlendirilecektir." ifadleerine yer verilmiş, başvuru şartları ve diğer konular şöyle aktarılmıştı : 

Genel Nitelikler 

  • T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
  • 01.01.1973 tarihinden sonra doğmuş olmak
  • En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
  • Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
  • Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
  • Askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak
  • Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

Teknik Nitelikler 

  • ATPL teori kredili CPL/IR(A) veya ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)
    • Entegre eğitim alınması durumunda en az PIC(A – Airplane) 70 saat; modüler eğitim alınması durumunda en az PIC(A – Airplane) 100 saatgerekmektedir (Helikopter PIC (H) saatleri geçersizdir)
  • B737 veya A320 uçak tiplerinde 500 saatten az uçuşu olan adaylar için;
    • Geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olması 
  • Tip yetkisine sahip olmayan adaylar için; 
    • MEP(A)(land) ve IR tarihinin güncel olması gerekmektedir.

Sağlık Şartları 

  • Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO ) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak ve güncel Sağlık Sertifikası’na sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir.)

Yabancı Dil Şartı 

  • THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak

Diğer Şartlar 

  • Ortaklık tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak

Başvuru için tıklayınız.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Aa 3 saat önce

Tecrubesiz adama ucus sertifikasi sormakta ayri bisey

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Efe 2 saat önce

Tecrübesiz isteniyor ama ingilizce bilecek uçuş tecrübesi olacak yahu bu ne sacmalik nasil bi devlet halkıyla dalga geçiyor resmen yahu

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Ss 56 dakika önce

Tecrübesiz diyor ama uçuş soruyor dil soruyor para ne kadar ödenecek onu neden demiyorsunuz ironi dolu bir ilan

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