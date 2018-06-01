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TSK Subay Alımı Başvuru Süresi Uzatıldı

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı için MSB'den bir duyuru geldi. Yapılan duyuruda başvuru süresinin uzatıldığına yer verildi.

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TSK Subay Alımı Başvuru Süresi Uzatıldı

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı için MSB'den bir duyuru geldi. Yapılan duyuruda başvuru süresinin uzatıldığına yer verildi.

01 Haziran 2018 Cuma 22:23
TSK Subay Alımı Başvuru Süresi Uzatıldı

Milli Savunma Bakanlığından bir duyuru yapıldı.

MSB resmi sayfasından yapılan duyurud, önceki gün akşam saatlerinde başvurusu sona eren subay alımı başvuru süresinin uzatıldığına yer verildi.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına yapılan subay alımı için Milli Savunma Bakanlığı şu duyuruyu yayımladı:

KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARINA MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE ÖĞRETMEN VE MÜHENDİS SINIFLARINDA MUVAZZAF SUBAY ADAYI ALIMI

2018 İlkbahar Dönemi ALES puanlarının açıklanması nedeniyle başvurular 03 Haziran 2018 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Herhangi bir nedenle başvuru yapamayan adaylara ilave başvuru süresi verilmeyecektir."

BAŞVURU DETAYLARI

Kara, Deniz ve Hava Kuuvetlerine yapılan subay alımının detayları için TIKLAYIN

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Son Güncelleme: 01.06.2018 22:29
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