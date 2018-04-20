Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

THY En Az Lise Mezunu 2. Pilot Adayı Alımı için Başvurular Sürüyor

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın 2. pilot alımı için başvuru süreci devam ediyor. Başvuru şartları ve merak edilen diğer konular kpss cafe adresinde.

banner396

THY En Az Lise Mezunu 2. Pilot Adayı Alımı için Başvurular Sürüyor

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın 2. pilot alımı için başvuru süreci devam ediyor. Başvuru şartları ve merak edilen diğer konular kpss cafe adresinde.

20 Nisan 2018 Cuma 19:35
THY En Az Lise Mezunu 2. Pilot Adayı Alımı için Başvurular Sürüyor

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Filosundaki B737, A320 uçak tiplerinden birinde 750 saatten az uçuş tercübesine sahip olan ya da tip yetkisi olmayan 2. pilot adayları tecrübesiz 2. pilot adayı olarak değerlendirilecek.

İlan duyurusu THY resmi sitesinden geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Söz konusu alım için başvuru yapmak isteyen adayların en az lise ve dengi okullardan mezun olması 1973 tarihinden sonra doğmuş olması, askerlikle ilgili şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adayların  Ayrıca aşağıdaki başvuru teknik nitelik şartı ve sağlık şartlarına sahip olması gerekiyor : 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ThyTHY Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS ile Atama Bekleyen Memur Adayları Dikkat !
KPSS ile Atama Bekleyen Memur Adayları Dikkat !
Adaylar KPSS Şartsız PTT Personel Alım İlanı Seçimden Önce Yayınlansın İstiyor!
Adaylar KPSS Şartsız PTT Personel Alım İlanı Seçimden Önce Yayınlansın İstiyor!
Art Arda Yayımlandı! Sahil Güvenlik, Cumhuriyet Üniversitesi, OGM Personel Alacak
Art Arda Yayımlandı! Sahil Güvenlik, Cumhuriyet Üniversitesi, OGM Personel Alacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim