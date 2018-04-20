THY En Az Lise Mezunu 2. Pilot Adayı Alımı için Başvurular Sürüyor

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Filosundaki B737, A320 uçak tiplerinden birinde 750 saatten az uçuş tercübesine sahip olan ya da tip yetkisi olmayan 2. pilot adayları tecrübesiz 2. pilot adayı olarak değerlendirilecek.

İlan duyurusu THY resmi sitesinden geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Söz konusu alım için başvuru yapmak isteyen adayların en az lise ve dengi okullardan mezun olması 1973 tarihinden sonra doğmuş olması, askerlikle ilgili şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adayların Ayrıca aşağıdaki başvuru teknik nitelik şartı ve sağlık şartlarına sahip olması gerekiyor :

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