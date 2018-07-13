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Tercih Sonuçlarına Göre 65 KPSS ile Memur Ataması Yapıldı

2018'in ilk yerleştirmesinde lisans, önlisans ve lise mezunu adaylar arasından memur alımı yapıldı. Yapılan bu alımlarda 65 KPSS ile atama yapıldı

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Tercih Sonuçlarına Göre 65 KPSS ile Memur Ataması Yapıldı

2018'in ilk yerleştirmesinde lisans, önlisans ve lise mezunu adaylar arasından memur alımı yapıldı. Yapılan bu alımlarda 65 KPSS ile atama yapıldı

13 Temmuz 2018 Cuma 20:41
Tercih Sonuçlarına Göre 65 KPSS ile Memur Ataması Yapıldı

KPSS tercih sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte tüm kadrolara yapılacak atama taban puanları belli oldu.

2018 yılının ilk merkezi yerleştirmesi olan KPSS 2018/1 tercih kılavuzu geçtiğimiz ay yayımlanmıştı. İlanın yayımlanmasının ardından binlerce aday başvuru yaptı ve tercih sonuçları bugün açıklandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından tüm kadrolara yapılan yerleştirmelerde en düşük KPSS puanlarına yer verildi. Bu kadrolar arasında lisans mezunu 65 KPSS ile memur ataması yapıldı.

LİSE MEZUNU ALIM

Lise mezunu adaylar arasından yapılan atamada en düşük KPSS ile atama yapılan kadrolar şu şekilde;

ÖNLİSANS MEZUNU ALIM

Önlisans mezunu memur alımında oluşan en düşük KPSS puanları şu şekilde;

LİSANS MEZUNU MEMUR ALIMI

KPSS tercih sonuçlarına göre lisans düzeyinden yapılan yerleştirmelerde en düşük KPSS ile atamalar şu şekilde;

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Sadık Açar 11 dakika önce

79 puan önlisansta yine boşta kaldım nasıl oluyor arkadaş

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