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Tercih Sonuçlarına Göre 1 Kadro Boşta Kaldı-54 ve 55 KPSS ile Memur Alımı Oldu

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada KPSS tercih sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Açıklanan sonuçlara göre 1 kadro boşta kaldı.

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Tercih Sonuçlarına Göre 1 Kadro Boşta Kaldı-54 ve 55 KPSS ile Memur Alımı Oldu

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada KPSS tercih sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Açıklanan sonuçlara göre 1 kadro boşta kaldı.

27 Nisan 2018 Cuma 17:56
Tercih Sonuçlarına Göre 1 Kadro Boşta Kaldı-54 ve 55 KPSS ile Memur Alımı Oldu

KPSS 2018/4 tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte taban ve tavan puanlar da belli oldu.

Sağlık Bakanlığına 9 bin kamu personeli alımı için yapılan merkezi yerleştirmede lisans düzeyinden 1 kadronun boşta kaldığı görülüyor.

Açıklanan sayısal verilerde tercih yapan, yerleşen ve boşta kalan kadro sayısı şu şekilde açıklandı:

1 KADRO BOŞTA KALDI

Kimse nin tercih vermediği Ferfüzyonist kadrosu boşta kaldı. Batman'da bulunan kadroya kimse tercih yapmadığı için kadro boşta kaldı. İşte o kadro

KPSS 54-55 PUANLA ATAMA OLDU

En düşük atama puanları lisans düzeyinden oldu. KPSS taban tavan puanları tablosuna bakıldığında Ferdüzyonist kadrosuna KPSS 54 ve 55 puanla atama yapıldığı görülüyor.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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saglikci 3 saat önce

Allahim bizede sira gelsin artik atanmak istiyoruz

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Cebrail umut60 3 saat önce

Ne zaman bitecek bu 87_88 -89 puanlar 84.300 umut varmı ortaöğretim yoruları yazarsanız .

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Elektirik 3 saat önce

Dayiniz varmı AKP'den varsa 50 ile bile atanirsiniz

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