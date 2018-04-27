Tercih Sonuçlarına Göre 1 Kadro Boşta Kaldı-54 ve 55 KPSS ile Memur Alımı Oldu

KPSS 2018/4 tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte taban ve tavan puanlar da belli oldu.

Sağlık Bakanlığına 9 bin kamu personeli alımı için yapılan merkezi yerleştirmede lisans düzeyinden 1 kadronun boşta kaldığı görülüyor.

Açıklanan sayısal verilerde tercih yapan, yerleşen ve boşta kalan kadro sayısı şu şekilde açıklandı:

1 KADRO BOŞTA KALDI

Kimse nin tercih vermediği Ferfüzyonist kadrosu boşta kaldı. Batman'da bulunan kadroya kimse tercih yapmadığı için kadro boşta kaldı. İşte o kadro

KPSS 54-55 PUANLA ATAMA OLDU

En düşük atama puanları lisans düzeyinden oldu. KPSS taban tavan puanları tablosuna bakıldığında Ferdüzyonist kadrosuna KPSS 54 ve 55 puanla atama yapıldığı görülüyor.

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