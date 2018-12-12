TCDD'den Merkezi Atama İle İlgili Son Dakika Uyarısı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından açıklanan KPSS 2018/2 Tercih Klavuzuna Göre TCDD'yi tercih edecek adaylara yeni bir uyarı yapıldı.

TCDD tarafındanyayımlanan duyuru şöyle;

"7327 KODLU ÖZEL KOŞUL

1) Teşekkülümüze atanacak bütün adaylar, atandıkları işyerlerinde en az 5 yıl süre ile görev yapmadan yer değişimi isteğinde bulunmayacaklardır.

2) Hareket Memuru, Sürveyan, Mühendis ve Tekniker olarak atanacak adayların;

Renk körü olmamaları ve TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesinde bu unvanlar için belirtilen sağlık koşullarını ve psikoteknik yeterliliklerini taşımaları zorunludur." ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA