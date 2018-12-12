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TCDD'den Merkezi Atama İle İlgili Son Dakika Uyarısı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından açıklanan KPSS 2018/2 Tercih Klavuzuna Göre TCDD'yi tercih edecek adaylara yeni bir uyarı yapıldı.

TCDD'den Merkezi Atama İle İlgili Son Dakika Uyarısı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından açıklanan KPSS 2018/2 Tercih Klavuzuna Göre TCDD'yi tercih edecek adaylara yeni bir uyarı yapıldı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:56
TCDD'den Merkezi Atama İle İlgili Son Dakika Uyarısı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından açıklanan KPSS 2018/2 Tercih Klavuzuna Göre TCDD'yi tercih edecek adaylara yeni bir uyarı yapıldı.

TCDD tarafındanyayımlanan duyuru şöyle;

"7327 KODLU ÖZEL KOŞUL

1) Teşekkülümüze atanacak bütün adaylar, atandıkları işyerlerinde en az 5 yıl süre ile görev yapmadan yer değişimi isteğinde bulunmayacaklardır.

2) Hareket Memuru, Sürveyan, Mühendis ve Tekniker olarak atanacak adayların;

Renk körü olmamaları ve TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesinde bu unvanlar için belirtilen sağlık koşullarını ve psikoteknik yeterliliklerini taşımaları zorunludur." ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.12.2018 22:41
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Berna 5 gün önce

Torpilin olmalı kaliteli amca dayın olmalı yoksa 95 puan Bile az gelir

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Cem 5 gün önce

Isterseniz kpss den 100 alın.Torpil olmadan asla girilmiyor. Bunu net bir sekilde ogrendim. Iskurun 6 aylik Tycp isine bile torpille alim olursa gerisini siz dusunun. En güzeli bu ülkeden defolup gitmek baska care kalmadi.

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