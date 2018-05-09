TBMM'de Açıkladılar : Kültür Polisi Oluşturulsun ve Personel Alınsın!

Meclis Kültür Varlıklarını Araştırma Komisyonu bugün TBMM'de rapora ilişkin basın toplantısı düzenledi. Avrupa'daki müzerlerde çok sayıda Türkiye'den kaçırılmış eser bulunduğuna dikkat çeken komisyon, Başka ülkelerdeki gibi Türkiye'deki tarihi eserlerin korunması ve yurtdışındaki eserlerin tespiti için kültür polisi oluşturulmasını bu yönde alımlar yapılması gerektiğine vurgu yaparken, kültürel varlıkların çıkarılması için de arkeolog alımlarının arttırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Komisyon raporunda ayrıca hazine arama için kullanılan dedektörlerin satışı ve kullanımına yönelik denetlemelerin arttırılması, kazı alanlarında güvenlik kamerası ve güvenlik önlemlerinin arttırılması, kazı alanlarının yakınlarındaki halkın bilinçlendirilmesi bu yönde eğitimlerin artırılması gibi önlemler de yer aldı. Yine yurtdışındaki varlıkların Türkiye'ye iadesi için çeşitli çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çekilen raporda bazı ülkelerin 'Padişah fermanlı hediyeler bunlar' diyerek geçiştirmeye çalıştığı eserlerin gerçekten fermanla mı verildiği, yoksa çalınarak mı yurtdışına gittiği konusunda gerekli araştırmanın yapılması gerektiği bildirildi.

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