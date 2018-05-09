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TBMM'de Açıkladılar : Kültür Polisi Oluşturulsun ve Personel Alınsın!

Meclis Kültür Varlıklarını Araştırma Komisyonu bugün TBMM'de rapora ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kültür polisi ve arkeolog alımı yapılmasına dikkat çekilen rapor hakkında detaylar kpss cafe adresinde...

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TBMM'de Açıkladılar : Kültür Polisi Oluşturulsun ve Personel Alınsın!

Meclis Kültür Varlıklarını Araştırma Komisyonu bugün TBMM'de rapora ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kültür polisi ve arkeolog alımı yapılmasına dikkat çekilen rapor hakkında detaylar kpss cafe adresinde...

09 Mayıs 2018 Çarşamba 19:59
TBMM'de Açıkladılar : Kültür Polisi Oluşturulsun ve Personel Alınsın!

Meclis Kültür Varlıklarını Araştırma Komisyonu bugün TBMM'de rapora ilişkin basın toplantısı düzenledi. Avrupa'daki müzerlerde çok sayıda Türkiye'den kaçırılmış eser bulunduğuna dikkat çeken komisyon, Başka ülkelerdeki gibi Türkiye'deki tarihi eserlerin korunması ve yurtdışındaki eserlerin tespiti için  kültür polisi oluşturulmasını bu yönde alımlar yapılması gerektiğine vurgu yaparken, kültürel varlıkların çıkarılması için de arkeolog alımlarının arttırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Komisyon raporunda ayrıca hazine arama için kullanılan dedektörlerin satışı ve kullanımına yönelik denetlemelerin arttırılması, kazı alanlarında güvenlik kamerası ve güvenlik önlemlerinin arttırılması, kazı alanlarının yakınlarındaki halkın bilinçlendirilmesi bu yönde eğitimlerin artırılması gibi önlemler de yer aldı. Yine yurtdışındaki varlıkların Türkiye'ye iadesi için çeşitli çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çekilen raporda bazı ülkelerin 'Padişah fermanlı hediyeler bunlar' diyerek geçiştirmeye çalıştığı eserlerin gerçekten fermanla mı verildiği, yoksa çalınarak mı yurtdışına gittiği konusunda gerekli araştırmanın yapılması gerektiği bildirildi.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.05.2018 20:04
Anahtar Kelimeler:
Kültür PolisiKültür Polisi Alımı
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Maya 2 saat önce

Sayın kpsscafe yöneticileri sizin de bizim sesimiz olduğunuzu bilerek sizden rica ediyorum nufus müdürlüğü personel alımıyla ilgili sesimizi duyurun yetkililere lütfen bizler için de meclis de çağrı yapılsın

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