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TBMM Memur Alımı Mülakat Tarihleri Açıklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi kamu personeli alımında mülakat tarihleri açıklandı. TBMM'den yapılan açıklamada mülakatların 17 Nisan'dan itibaren başlayacağı belirtildi.

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TBMM Memur Alımı Mülakat Tarihleri Açıklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi kamu personeli alımında mülakat tarihleri açıklandı. TBMM'den yapılan açıklamada mülakatların 17 Nisan'dan itibaren başlayacağı belirtildi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 13:29
TBMM Memur Alımı Mülakat Tarihleri Açıklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi kamu personeli alımı mülakat tarihleri açıklandı.

TBMM resmi sayfasından yapılan son dakika açıklamasında 17 Nisan tarihinden itibaren mülakatların yapılacağı belirtildi.

Resmi duyuru şu şekilde;

Kurumumuzun personel ihtiyacını karşılamak amacıyla ilan edilen kadrolara başvuruda bulunan ve KPSS puanına göre sıralamaya giren adayların sözlü veya uygulama sınavları 17.04.2018 – 10.05.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Kurumumuzca talep edilen belgeleri göndermeyen veya belirtilen tarihten sonra gönderen adaylar ile sınav ilanında belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adaylar sözlü veya uygulama sınavına katılamayacaktır.

İlgili Yönetmelik hükümlerine göre sözlü sınava katılacak adaylar, görevin gereğini yerine getirmeye ilişkin bilgi düzeyi, genel yetenek ve genel kültürü, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, davranış ve tepkilerinin işe uygunluğu, özgüveni ve ikna kabiliyeti, göreve ilişkin alanlarda yeniliklere ve gelişmelere açıklığı yönlerinden; uygulama sınavına katılacak adaylar ise görevin gereğini yerine getirmedeki yeterlikleri, genel yetenek ve genel kültürü, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, davranış ve tepkilerinin işe uygunluğu, özgüveni ve ikna kabiliyeti, göreve ilişkin alanlarda yeniliklere ve gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Uygulama sınavına katılacak adayların görevin gereğini yerine getirmedeki yeterlikleri mesleki uygulama becerisi ve mesleki bilgi kriterlerinden tespit edilecektir.

Adayların nüfus cüzdanı (TC Kimlik Kartı), sürücü belgesi, pasaport, kurum kimlik kartı vb. T.C. Kimlik numarası içeren belgelerden en az ikisini yanında bulundurması gerekmektedir.

Unvanlar itibarıyla sözlü veya uygulama sınav tarihi, saati, yeri ekte yer almakta olup Ankara’da TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı, Bakanlıklar - Çankaya / ANKARA, İstanbul’da TBMM Genel Sekreterliği (Milli Saraylar), Dolmabahçe Sarayı - Beşiktaş / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.

İlanen duyurulur.

Unvanlar İtibarıyla Sözlü ve Uygulama Sınavı Listesi için tıklayınız.

Not: Yangın Söndürme Eri kadro unvanı için uygulama sınavına katılacak adayların yanlarında eşofman ve spor ayakkabı bulundurması gerekmektedir. 

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.04.2018 13:34
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