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Tarım Bakanlığına Memur Ataması Açıklaması Geldi

Yerel bir televizyon kanalına konuk olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, gündeme ilişkin konuları değerlendirirken Bakanlığa personel alımına değindi.

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Tarım Bakanlığına Memur Ataması Açıklaması Geldi

Yerel bir televizyon kanalına konuk olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, gündeme ilişkin konuları değerlendirirken Bakanlığa personel alımına değindi.

10 Haziran 2018 Pazar 09:08
Tarım Bakanlığına Memur Ataması Açıklaması Geldi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin konulara değindi.

Bakan Fakıbaba, programda Gıda, Traım ve Hayvancılık Bakanlığına personel alımı ile  ilgili gelen soruyu da yanıtladı.

Fakıbaba, atama konusunun Bakanlar Kurulunda gündemine getirdiğini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu'nun da  personel alımı konusunda kendisine büyük destek verdiğini belirtti. Bakan açıklamasında Tarım bakanlığına personel alımı ile ilgili, "Allah'ın izniyle atamaların olacak." dedi.

İHTİYAÇ DUYULAN KADROLAR

Açıklamasının devamında Bakan Fakıbaba, atama bekleyen, ziraat, su ürünleri, gıda mühendisi, teknisyen ve veteriner hekim arkadaşların olduğunu, bu kadrolara Bakanlık bünyesinde ihtiyaç duyduklarını, atama olmazsa bir dezavantaj oluşturacağını da söyledi. Bakan Fakıbaba, Bakanlar Kurulu'nda personel alımının vurguladığını açıkladı.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Peki sizce hangi kadroya kaç personel alımı olmalı? Yapılacak alımda şartlar nasıl olmalı? Talep ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazabilir, atama bekleyen diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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Gökhan 4 saat önce

Fakıbaba boş boş konuşuyor.

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Nuran 4 saat önce

En az 2bin Gıda muhendisi

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Buse 4 saat önce

Bir Allah'ın kulu da Çevre Mühendisi alalım demiyorya

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Fatoş 3 saat önce

Ya lütfen artık ciddi alımlar olsun binlerce Ziraat mühendisi alınıyor gibi gözükse de hakikaten Ziraat Mühendislerine ayrilan dilim yeterli düzeyde deil .bu ülkede Tarım la ilgili ciddi boyutta eksiklikler var boşta olan binlerce muhendis .türkiyeye buyukluyordu ayıp doğrusu. .Ziraat mühendisi _Bitki koruma_ atama bekliyoruz

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Sibel 3 saat önce

Tekniker alımları nedense hiç olmuyor özellikle Tıbbi ve aromatik bitkiler bölümü

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Hakann 2 saat önce

Kac muhendis alinmali diye bir soru sacma olmus zaten bakanligin ihtiyaci var ki 10551 talepte bulunmus bunun altindaki sayi bakanlikda kabul etmemeli

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Tekniker kız 2 saat önce

Sayın bakanım bian önce alımların olmasını ümid ediyoruz ziraat teknikeri mühendisi veteriner hekim gıda mühendisi bunlar olmadan olmayacağını anlayın artık bilinçli tarımcılarla ülkemizin daha iyi noktaya geleceğinden hiç şüphe miz yok sizlerdinde yardımıyla. Ziraat teknikerlerine üvey evlat muamelesi yapılmasın artık bizlerde atama bekliyoruz.

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Mehmet 2 saat önce

Alım olacak ama ne zaman seçim sonrası olsa fakibaba çok kaybedersiniz ziraat muhendisleri

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