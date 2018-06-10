Tarım Bakanlığına Memur Ataması Açıklaması Geldi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin konulara değindi.
Bakan Fakıbaba, programda Gıda, Traım ve Hayvancılık Bakanlığına personel alımı ile ilgili gelen soruyu da yanıtladı.
Fakıbaba, atama konusunun Bakanlar Kurulunda gündemine getirdiğini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu'nun da personel alımı konusunda kendisine büyük destek verdiğini belirtti. Bakan açıklamasında Tarım bakanlığına personel alımı ile ilgili, "Allah'ın izniyle atamaların olacak." dedi.
İHTİYAÇ DUYULAN KADROLAR
Açıklamasının devamında Bakan Fakıbaba, atama bekleyen, ziraat, su ürünleri, gıda mühendisi, teknisyen ve veteriner hekim arkadaşların olduğunu, bu kadrolara Bakanlık bünyesinde ihtiyaç duyduklarını, atama olmazsa bir dezavantaj oluşturacağını da söyledi. Bakan Fakıbaba, Bakanlar Kurulu'nda personel alımının vurguladığını açıkladı.
ADAYLARIN TALEPLERİ
Peki sizce hangi kadroya kaç personel alımı olmalı? Yapılacak alımda şartlar nasıl olmalı? Talep ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazabilir, atama bekleyen diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.
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Fakıbaba boş boş konuşuyor.
En az 2bin Gıda muhendisi
Bir Allah'ın kulu da Çevre Mühendisi alalım demiyorya
Ya lütfen artık ciddi alımlar olsun binlerce Ziraat mühendisi alınıyor gibi gözükse de hakikaten Ziraat Mühendislerine ayrilan dilim yeterli düzeyde deil .bu ülkede Tarım la ilgili ciddi boyutta eksiklikler var boşta olan binlerce muhendis .türkiyeye buyukluyordu ayıp doğrusu. .Ziraat mühendisi _Bitki koruma_ atama bekliyoruz
Tekniker alımları nedense hiç olmuyor özellikle Tıbbi ve aromatik bitkiler bölümü
Kac muhendis alinmali diye bir soru sacma olmus zaten bakanligin ihtiyaci var ki 10551 talepte bulunmus bunun altindaki sayi bakanlikda kabul etmemeli
Sayın bakanım bian önce alımların olmasını ümid ediyoruz ziraat teknikeri mühendisi veteriner hekim gıda mühendisi bunlar olmadan olmayacağını anlayın artık bilinçli tarımcılarla ülkemizin daha iyi noktaya geleceğinden hiç şüphe miz yok sizlerdinde yardımıyla. Ziraat teknikerlerine üvey evlat muamelesi yapılmasın artık bizlerde atama bekliyoruz.
Alım olacak ama ne zaman seçim sonrası olsa fakibaba çok kaybedersiniz ziraat muhendisleri