Tarım Bakanlığına Memur Ataması Açıklaması Geldi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin konulara değindi.

Bakan Fakıbaba, programda Gıda, Traım ve Hayvancılık Bakanlığına personel alımı ile ilgili gelen soruyu da yanıtladı.

Fakıbaba, atama konusunun Bakanlar Kurulunda gündemine getirdiğini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu'nun da personel alımı konusunda kendisine büyük destek verdiğini belirtti. Bakan açıklamasında Tarım bakanlığına personel alımı ile ilgili, "Allah'ın izniyle atamaların olacak." dedi.

İHTİYAÇ DUYULAN KADROLAR

Açıklamasının devamında Bakan Fakıbaba, atama bekleyen, ziraat, su ürünleri, gıda mühendisi, teknisyen ve veteriner hekim arkadaşların olduğunu, bu kadrolara Bakanlık bünyesinde ihtiyaç duyduklarını, atama olmazsa bir dezavantaj oluşturacağını da söyledi. Bakan Fakıbaba, Bakanlar Kurulu'nda personel alımının vurguladığını açıkladı.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Peki sizce hangi kadroya kaç personel alımı olmalı? Yapılacak alımda şartlar nasıl olmalı? Talep ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazabilir, atama bekleyen diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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