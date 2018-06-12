Tarım Bakanlığına 10551 Personel Alımı İçin Yeni Gelişme !

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kuruma memur alımı için Maliye Bakanlığı'ndan 2 defa kadro talep etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan personel alımıyla ilgili memurlar.net internet sitesine bir açıklama geldi. İnternet sitesinin son dakika olarka duyurduğu haberde Bakanlık, Şubat ve Mayıs aylarında Maliye Bakanlığı'ndan kadro talep ettiğini açıkladı.

Konunun Tarım Bakanlığı'ndan çıktığı, Maliye Bakanlığından talep karşılanırsa, alımların yapılacağı da açıklandı.

FAKIBABA'NIN SON AÇIKLAMASI

Bakan Fakıbaba, katıldığı bir televizyon programında, atama konusunun Bakanlar Kurulunda gündemine getirdiğini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu'nun da personel alımı konusunda kendisine büyük destek verdiğini belirtti. Bakan açıklamasında Tarım bakanlığına personel alımı ile ilgili, "Allah'ın izniyle atamaların olacak." ifadelerini kullandı.

10 BİN 551 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Geçtiğimiz ay bir açıklama yapan Fakıbaba, 10 bin 551 personel alımı yapacaklarını söyledi. Bakan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: “Biz görevimizi yapıyoruz. Ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisleri istihdamı için 9 Şubat’ta 10 bin 551 kişinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ailesine katılmasına yönelik gerekli kuruluşlara yazılarımızı yazdık. Bir şey söylüyorsam doğrudur”

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Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/755229/tarim-maliye-bakanligi-ndan-iki-defa-kadro-talebinde-bulundu.html?utm_source=headlines