Tarım Bakanlığı 3500'den Fazla Memur Alacak-İşte Alım Yapılacak Kadrolar

20 Aralık 2017 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlığa 2017 yılında 3 bin 500 personelin alındığını ve 2018 yılında da bu civarda personel alımı yapılacağını söyledi.
Geçtiğimiz ay TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Fakıbaba, Bakanlığın 2018 yılı bütçesini değerlendirirken milletvekillerinin de sorularını yanıtladı. Personel alımı ile ilgili milletvekillerindne gelen soru üzerine bakan Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı:
"2017 yılında, yan kuruluşlarımızla beraber, 3.500 ziraat mühendisi arkadaşımızı kurumumuza kazandırmışız. Kendi bütçemize göre 2018'de de aynı şeyi düşünüyoruz ama mutlaka ve mutlaka ziraat mühendisi ve veteriner hekim arkadaşlar olmadan bu işte başarılı olmayacağımızı biliyoruz."
En Az 3 Bin 500 Personel Alınacak
Bakan Fakıbaba, yaptığı açıklamada yeni yılda da Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekimi alımı yapılacağını söylerken diğer kadrolara da personel alımı yapılacağı sinyalini verdi. Buna göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018 yılı boyunca başta Ziraat Mühendisi ve Veteriner olmak üzere tekniker, teknisyen, mühendis, şoför, hizmetli gibi kadrolara da çok sayıda personel alımı yapacak. Ancak tam sayı ve alımların yapılacağı tarihler henüz belli değil.
Adayların Talepleri
Atama bekleyen adaylar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının memur alım ilanlarını bir an önce yapmasını istiyor. Alımların büyük çoğunnluğunun merkezi alımlarla yapılması beklenirken ilanların Mart Nisan ayı gibi yayımlanması bekleniyor.
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Kpsscafe.com.tr | Ankara - ÖZEL HABER
2016 kpss puanıyla alım yapıldı zaten temmuz 2018 de kpss ye giricez 2018 kpss puanıyla alım yapıldı daha alım yapılalı 3 -4 ay oldu ,2018 de kpss ye girecekler 3 4 sene sonra mi atanacak boyle olmamasi lazim
veteriner sağlıkçıları da alın lütfen yüksek puanları aşağı çekin lütfeeeeennnn 70 mesela.
anlamadığım her sene aynı muhabbet 2016 puanıyla alım oldu mu ki 18 puanıyla alım olsun rezillik!!!!!!
Kimya teknolojisi bölümü yerlerde sürünüyor yeter artık kadro bekliyoruz koskoca 2016 kpss den 3 adet alım yapıldı ayıptır
Veteriner sağlık teknikerlere de kadro verilsin .Mezun sayısı 40 bini bulmuştur alım olmadığı için bu sayı artmaktadır alım olması için burda yetkililere sesleniyorum lütfen sesimizi duyun
Eğer 2018 kpss den önce 3500 kisi alınırsa kpss çalışanlar olarak biz hiç calismayalim çünkü 3 4 yıl yeniden bir alım olmaz her şeyi geçtim daha yeni alım oldu haksızlık yapilmasin 2018 kpss beklensin