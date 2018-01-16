Tarım Bakanlığı 3500'den Fazla Memur Alacak-İşte Alım Yapılacak Kadrolar

20 Aralık 2017 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlığa 2017 yılında 3 bin 500 personelin alındığını ve 2018 yılında da bu civarda personel alımı yapılacağını söyledi.

Geçtiğimiz ay TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Fakıbaba, Bakanlığın 2018 yılı bütçesini değerlendirirken milletvekillerinin de sorularını yanıtladı. Personel alımı ile ilgili milletvekillerindne gelen soru üzerine bakan Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı:

"2017 yılında, yan kuruluşlarımızla beraber, 3.500 ziraat mühendisi arkadaşımızı kurumumuza kazandırmışız. Kendi bütçemize göre 2018'de de aynı şeyi düşünüyoruz ama mutlaka ve mutlaka ziraat mühendisi ve veteriner hekim arkadaşlar olmadan bu işte başarılı olmayacağımızı biliyoruz."

En Az 3 Bin 500 Personel Alınacak

Bakan Fakıbaba, yaptığı açıklamada yeni yılda da Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekimi alımı yapılacağını söylerken diğer kadrolara da personel alımı yapılacağı sinyalini verdi. Buna göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018 yılı boyunca başta Ziraat Mühendisi ve Veteriner olmak üzere tekniker, teknisyen, mühendis, şoför, hizmetli gibi kadrolara da çok sayıda personel alımı yapacak. Ancak tam sayı ve alımların yapılacağı tarihler henüz belli değil.

Adayların Talepleri

Atama bekleyen adaylar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının memur alım ilanlarını bir an önce yapmasını istiyor. Alımların büyük çoğunnluğunun merkezi alımlarla yapılması beklenirken ilanların Mart Nisan ayı gibi yayımlanması bekleniyor.

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Kpsscafe.com.tr | Ankara - ÖZEL HABER