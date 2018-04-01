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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 125 Personel Alımı Yapacak (KPSS 60 Puan Şart! , Başvurular Başlıyor)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel alımı için başvurular 6 Nisan'da başlıyor. Başvuru şartları ve diğer detaylar memur alımı haberlerinin merkezi kpss cafe adresinde.

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 125 Personel Alımı Yapacak (KPSS 60 Puan Şart! , Başvurular Başlıyor)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel alımı için başvurular 6 Nisan'da başlıyor. Başvuru şartları ve diğer detaylar memur alımı haberlerinin merkezi kpss cafe adresinde.

01 Nisan 2018 Pazar 12:06
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 125 Personel Alımı Yapacak (KPSS 60 Puan Şart! , Başvurular Başlıyor)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nden geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda 6 ile 13 Nisan 2018 tarihleri arasında 125 sözleşmeli personel alımı için başvuruların toplanacağı belirtilmişti.

Duyuruda, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi ve ili belirtilen 125 adet Sözleşmeli Arşiv Uzmanı Pozisyonuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/6/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak münhal pozisyon sayısının 4 (dört) katına kadar çağrılacak adaylar arasından yazılı sınav sonucu başarı sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verilirken, yine aynı duyuruda başvuru şartları da açıklandı.

Söz konusu alıma başvuruda bulunacak adayların Yükseköğretim kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren en az 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan Osmanlı Paleografyası, Arapça veya Farsça derslerinden herhangi birini gördüğünü gösterir not dökümü istenecektir.) şartı ve 2016 KPSS 60 puan şartını yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru işlemleri Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Samsun, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Edirne, Van, Elazığ, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinden herhangi birine yapılacak. Başvuru sürecine dair detaylı bilgilendirme  için aşağıdaki başvuru kılavuzuna göz atabilirsiniz.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları için TIKLAYIN.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.04.2018 17:26
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