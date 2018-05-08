Tapu Kadastro Personel Alımı Sonuçlarında KPSS Puanı 73'e Düştü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli 125 kamu personeli alımı başvuru sonuçları Nisan ayı sonunda yayımlandı.

Tapu Kadastro resmi internet sayfasından yayımlanan duyuruda mülakata girmeye hak kazananların listesi yayımlandı. Listeye baktığımızda 125 personel alımı için mülakata 500 kişi çağrıldığı ve KPSS puanının 73'e kadar düştüğü görülüyor. İlanda ise KPSS taban puan 60 olarak istenmişti.

Sözleşmeli Arşiv Uzmanı Alımı İlanına Başvuruda Bulunan ve Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi için aşağıda.

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