Süleyman Soylu'dan Polis Alımı Hakkında Yeni Açıklama

Bakan Soylu'dan polis alımları hakkında yeni açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü vesilesi ile düzenlenen programa katıldı.Şehit ve Gazi Ailelerimizin Onuruna Düzenlenen Yemek Programına Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile birlikte katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken polis alımları hakkında da yeni bir açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün son dönemlerdeki yeniliklerine ve çalışmalarına ilişkin bilgi veren, ülke genelinde düzenlenen operasyonlar hakkında önemli bilgiler paylaşan Bakan Soylu, EGM'nin tüm teşkilat olarak suçlarla mücadeleye devam ettiğini söyledi.

POLİS ALIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamasında polis alımlarının artacağını söyledi. Ancak bakan Soylu, açıklamasında polis alımlarının PÖH mü, polis memuru olarak mı yoksa PAEM olarak mı yapılacağına ilişkin hehrangi bir bilgi vermedi. Ancak Bakan Soylu polis alımlarının artacağını söyledi.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Binlerce aday polis özel harekat alımı yapılmasını bekliyor. Kpsscafe olarak kaleme aldığımız haberimizde yeni polis alımlarının PÖH olarak yapılması gerektiğini söylemiştik. Ancak bu konuda henüz net bir bilgi ve açıklama yok.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından yeni polis alımları hakkındaki taleplerinizi ve düşüncelerinizi yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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