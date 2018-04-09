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Süleyman Soylu'dan Polis Alımı Hakkında Yeni Açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı programda yaptığı son dakika açıklamasında polis alımı hakkında kısa bilgi verdi.

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Süleyman Soylu'dan Polis Alımı Hakkında Yeni Açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı programda yaptığı son dakika açıklamasında polis alımı hakkında kısa bilgi verdi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 15:06
Süleyman Soylu'dan Polis Alımı Hakkında Yeni Açıklama

Bakan Soylu'dan polis alımları hakkında yeni açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü vesilesi ile düzenlenen programa katıldı.Şehit ve Gazi Ailelerimizin Onuruna Düzenlenen Yemek Programına Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile birlikte katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken polis alımları hakkında da yeni bir açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün son dönemlerdeki yeniliklerine ve çalışmalarına ilişkin bilgi veren, ülke genelinde düzenlenen operasyonlar hakkında önemli bilgiler paylaşan Bakan Soylu, EGM'nin tüm teşkilat olarak suçlarla mücadeleye devam ettiğini söyledi.

POLİS ALIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamasında polis alımlarının artacağını söyledi. Ancak bakan Soylu, açıklamasında polis alımlarının PÖH mü, polis memuru olarak mı yoksa PAEM olarak mı yapılacağına ilişkin hehrangi bir bilgi vermedi. Ancak Bakan Soylu polis alımlarının artacağını söyledi. 

ADAYLARIN TALEPLERİ

Binlerce aday polis özel harekat alımı yapılmasını bekliyor. Kpsscafe olarak kaleme aldığımız haberimizde yeni polis alımlarının PÖH olarak yapılması gerektiğini söylemiştik. Ancak bu konuda henüz net bir bilgi ve açıklama yok.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından yeni polis alımları hakkındaki taleplerinizi ve düşüncelerinizi yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 09.04.2018 15:17
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Yorumlar
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Yunus Emre ÇETİN 3 saat önce

Allah rızası için bu lise mezunlarını da görün can atıyoruz polis memuru pöh olabilmek için düzenlenen herşey üniversite mezunları için biz milyonlarca lise mezunu olarak işsiz kalıyoruz bu yaşta bizim için de bi düzenleme getirin işimizi kolaylaştırın vatana hizmet etmek için Canla başla mücadele etmeye hazırız

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Hüseyin 3 saat önce

Lise Mezunlarınada alım varmı acaba

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Tayfun 3 saat önce

Lütfen yaş şartı esnetilsin 30 olsun lise mezunu olsun mesleğimiz yok diye evlenemiyorz lütfen yaş şartını esnetin

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Hüseyin Güloğlu 3 saat önce

Polis özel harekat alımları sayısının yükselmesi gerek ve ayrıyetten de başvuru şartları esnetilmeli

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Ozi 3 saat önce

Lütfen lise mezunlarınada bir şans verilsin çok istiyorum o şerefli ünüformayı şerefimle giymeyi taşımayıayrıca kpss puanlarında esneme yaılsın

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Mihrali KARAKUÇ 3 saat önce

Yeni polis alımında pöh alımı olması kpss şartının 50 puan olması temnnimizdir.

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Nur 3 saat önce

PÖH LİSE ALIMI OLSUN BAYAN ALIMI OLSUN

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Ozan Bingöl 3 saat önce

Lütfen bir dahaki polis alımı pöh olsun şartları da geçen yıldaki gibi olsun lütfen sayın bakanım

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