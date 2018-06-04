Süleyman Soylu Müjdeyi Verdi: 5 Bin Yeni Korucu Alımı Yapılacak (Başvuru Şartları)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan güvenlik korucusu alımı müjdesi geldi.

Anadolu Ajansı Editör masasına konuk olan İçişleri Bakanı süleyman Soylu, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin konuları değerlendiren Bakan Soylu, yeni dönem güvenlik korucusu alımına da değindi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada 5 bin yeni güvenlik korucusu alımı yapılacağını söyledi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Geçtiğimiz yıl yapılan güvenlik korucusu alımlarında şartlar şu şekildeydi:

T.C. Vatandaşı olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,

40 yaşından büyük olmamak,

Okur-yazar olmak,

Kamu haklarından mahkum bulunmamak,

Sicil kaydı olmaması.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

Halihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,

Siyasi parti üyesi olmamak,

13-Köy Muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,

HANGİ İLLERE ALIM OLACAK?

Bakan Soylu alımların hangi İllere yapılacağını söylemedi. Peki sizce hangi illere alım olmalı? Talep ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından iletebilirsiniz.

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