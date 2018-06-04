Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Süleyman Soylu Müjdeyi Verdi: 5 Bin Yeni Korucu Alımı Yapılacak (Başvuru Şartları)

İçişleri bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında güvenlik korucusu alımını bekleyen adayları sevindirdi.

banner396

Süleyman Soylu Müjdeyi Verdi: 5 Bin Yeni Korucu Alımı Yapılacak (Başvuru Şartları)

İçişleri bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında güvenlik korucusu alımını bekleyen adayları sevindirdi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 11:44
Süleyman Soylu Müjdeyi Verdi: 5 Bin Yeni Korucu Alımı Yapılacak (Başvuru Şartları)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan güvenlik korucusu alımı müjdesi geldi.

Anadolu Ajansı Editör masasına konuk olan İçişleri Bakanı süleyman Soylu, burada önemli açıklamalarda bulundu. 

Gündeme ilişkin konuları değerlendiren Bakan Soylu, yeni dönem güvenlik korucusu alımına da değindi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada 5 bin yeni güvenlik korucusu alımı yapılacağını söyledi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Geçtiğimiz yıl yapılan güvenlik korucusu alımlarında şartlar şu şekildeydi:

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
  • 40 yaşından büyük olmamak,  
  • Okur-yazar olmak,
  • Kamu haklarından mahkum bulunmamak,
  • Sicil kaydı olmaması.
  • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
  • Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
  • Halihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
  • Siyasi parti üyesi olmamak,
  • 13-Köy Muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,

HANGİ İLLERE ALIM OLACAK?

Bakan Soylu alımların hangi İllere yapılacağını söylemedi. Peki sizce hangi illere alım olmalı? Talep ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından iletebilirsiniz.

GÜVENLİK KORUCUSU ALIM İLANLARI YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaKorucu AlımıGüvenlik Korucusu AlımıMemur Alımıİçişleri BakanlığıSüleyman SoyluHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Bekir 2 saat önce

Elazığ alım olursa seviniriz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hazar 2 saat önce

Ağrıya alım olsun lutfen

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Recep 65 2 saat önce

Van çaldıran ilçesi için çok kadro verilmeli çünkü çaldıran halkı işsizdir kadroya ihtiyacı var

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Samet 2 saat önce

Elazıg kovancılar valifahribey köyünde olsn

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahar 2 saat önce

Elazıg valifahribey

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Abdullah 2 saat önce

Kahramanmaras

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Memet 2 saat önce

Hatay dortyol

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Halil 2 saat önce

Sayın Bakanım Mardin Nusaybin Akçatarla köyüne de korucu alımı yapılmasını rica ediyoruz çok istiyorum korucu olmayı saygılarımı sunuyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Bakan Soylu'dan Yeni Polis, Jandarma, Bekçi ve Korucu Alımı Açıklaması
Bakan Soylu'dan Yeni Polis, Jandarma, Bekçi ve Korucu Alımı Açıklaması
KPSS Tercihleri Başladı (Tercih Ücreti Ne Kadar , Hangi Bankaya Yatırılacak?)
KPSS Tercihleri Başladı (Tercih Ücreti Ne Kadar , Hangi Bankaya Yatırılacak?)
GSB 3 Bin 200 Personel Alımı Başvuruları Yarın Sona Eriyor (Başvuru Linki, Yaş, Mezuniyet, KPSS Şartı ve Daha Fazlası)
GSB 3 Bin 200 Personel Alımı Başvuruları Yarın Sona Eriyor (Başvuru Linki, Yaş, Mezuniyet, KPSS Şartı ve Daha Fazlası)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim