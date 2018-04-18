Süleyman Soylu: EGM'ye İlk Etapta KPSS'siz 6 Bin 500 Personel Alımı Olacak

Bekçi alımını bekleyen adaylara müjdeli haber İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada ilk etapta 6 bin 500 bekçi alımı yapılacağını duyurdu ve alımın yapılacağı iller ile sayıları da açıkladı.

FETÖ'DEN TUTUKLU SAYISI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan 11 Nisan 2018'e kadar Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar sonucunda tutuklanan kişi sayısının 77 bin 81 olduğunu belirtti.

Soylu, Tekirdağ'daki bir otelde düzenlenen "Genel Güvelik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, bu toplantıların, Ankara, İzmir, İstanbul ve Eskişehir'in ardından beşincisini Tekirdağ'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu toplantılarla şehir güvenliği ve toplamda ülke güvenliği noktasında neyi nasıl bir süreçte yapmak istediklerini, niyetlerini, hedeflerinin neyi anlattığını, gerek kamuoyuyla gerekse şehir güvenliği ile ilgili sorumluluğu bulunan herkesle paylaşmak istediklerini aktaran Soylu, bu çerçevede paydaşlarla iletişim halinde olmak istediklerini kaydetti.

DARBE GİRİŞİMİ

Bakan Soylu, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin feraseti, milletin cesareti, aziz şehit ve gazilerin büyük fedakarlığı sayesinde sabahında bastırıldığını anımsatarak, 2017 yılında FETÖ'ye yönelik 20 bin 409 operasyon yapıldığını ve 20 bin 478 kişinin tutuklandığını söyledi.

Bu yıl içinde operasyon sayısının 6 bin 742, tutuklu sayısı ise 2 bin 706 olarak gerçekleştiğini belirten Soylu, "15 Temmuz 2016'dan 11 Nisan 2018'e kadar tutuklanan kişi sayısı 77 bin 81 kişidir." dedi.

HİZMET KALİTESİ

Hizmet kalitesi ve kamu verimliliğini arttırma noktasında bürokrasiyi azaltıcı adımlar da attıklarını söyleyen Soylu, bu çerçevede trafik tescil, pasaport ve sürücü belgesi verme gibi bürokratik işlemleri noterlere ve Nüfus Genel Müdürlüğü'ne devrederek, kolluk üzerindeki büro yükünü azalttıklarını ayrıca bu işlemler için istenen 2 bin 185 olan evrakın 754'ünü de kaldırdıklarını anlattı.

TUZAK RADAR

Soylu, trafikte "tuzak radar" uygulamasını kaldırdıklarını, onun yerine "ortalama hız koridoru" uygulamasına geçtiklerini aktararak, ayrıca teknoloji kullanımı, personel ve teknoloji kullanımı ile teknik kapasitenin arttırılmasına yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

BEKÇİ ALIMI

Emniyet teşkilatında 277 bin 175, jandarmada 192 bin 37, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda 6 bin 158, güvenlik korucusu olarak da 70 bin 786 personelin görev yaptığını belirten Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bekçi alımına başladıklarını, 6 bin 500 bekçinin alımının gerçekleşeceğini, bu çerçevede ilk etapta Tekirdağ'da 170, Edirne'de 90, Kırklareli'de de 70 bekçinin görev yapacağını ifade etti.

ADAYLARIN TALEPLERİ

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