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Süleyman Soylu'dan Yeni PÖH Alımında Yaş Açıklaması Geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son dakika açıklamasında yeni dönem PÖH alımına değindi. 500 bine yakın adayın büyük bir merak ve heyecanla beklediği PÖH alımı hakkında Bakan Soylu müjdeli haberi verdi.

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Süleyman Soylu'dan Yeni PÖH Alımında Yaş Açıklaması Geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son dakika açıklamasında yeni dönem PÖH alımına değindi. 500 bine yakın adayın büyük bir merak ve heyecanla beklediği PÖH alımı hakkında Bakan Soylu müjdeli haberi verdi.

12 Haziran 2018 Salı 09:09
Süleyman Soylu'dan Yeni PÖH Alımında Yaş Açıklaması Geldi

İçişleri Bakanı süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında PÖH alımında yaşa değindi.

Türkiye Gazetesi'ne konuk olan İçişleri bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin konuları değerlendiriken PÖH alımı için kritik bir açıklamada bulundu. Yüz binlerce gencin büyük bir merak ve heyecanla beklediği yeni dönem polis özel harekat alımı ile ilgili İçişleri Bakanı süleyman Soylu yaş konusunda değindi.

YENİ DARBE GİRİŞİMİ OLUR MU?

İçişleri Bakanı açıklamasında yeni darbe girişimi olur mu sorusuna şu cevabı verdi: "Türkiye'de FETÖ ile mücadelede olağanüstü ilerledi. Ama bunlar sadece Türkiye'den beslenen bir yapı değil ki. Adamların büyük bölümü kendi düşüncelerinden vazgeçmedi. Orta Asya ve Balkanlar'da etkinler. Türkiye'de başarısız oldukları darbeyi yeni bir anlayışla tekrar oluşturmak isteyebilirler. Kendi aralarında yazışmaları var. Cezaevinde birbirlerini motive ediyorlar. Hala gaybubet evleri bulunuyor. Ekonomik olarak zor durumdalar. Türkiye ekonomik ve siyasal olarak bir zaafiyete düşerse bunlar hemen canlanırlar. 24 Haziran'da kararı millet verecek. Mücadele en üst seviyede ancak aldığımız mesafe ortada."

531 BİN PERSONEL GÖREV YAPACAK

Bakan Soylu seçim güvenliği ile ilgili, "Seçim güvenliğiyle ilgili bütün bölgelerde valilerimiz, jandarma komutanlarımız ve emniyet müdürlerimizle toplantılarımızı gerçekleştirdik. Hepsine ben gittim. Bütün bölgelerde sandık güvenliğinin nasıl sağlanacağını konuştuk. İlk defa seçim güvenliğine ait bir kurul oluşturduk. Adalet, İçişleri ve diğer bakanlıklarla yoğun işbirliği içerisinde seçim güvenliği mekanizması kurduk. Seçimde 531 bin güvenlik görevlimiz çalışacak." dedi.

PÖH ALIMI

Gençlerin PÖH olabilmek için büyük ilgi gösterdiğini belirten Süleyman Soylu, "10 bin kişi için 280 bin kişi başvurdu. Yaş 28 idi. Biz 30 yaptık. Yaş olarak 1 Ocak'ı esas alacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu PÖH alımında yaş konusunda açıklamada bulundu ancak yeni dönem polis özel harekat alımı hakkında bir bilgi vermedi. Ancak bu açıklamaya bakıldığında olası yeni bir alımın gündemde olduğu söylenebilir.

YAŞ HADDİ ESNETİLDİ

Önceden 28 olan yaş şartı 30 oldu. Bu gelişme binlerce PÖH adayı hakkında sevinçle karşılandı.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Peki yaş haddinin yanı sıra yeni dönem PÖH alımında hangi şartlar değişmeli. Alımlar nasıl olmalı? Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından bu konu hakkındaki talpe ve düşüncelerinizi yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.06.2018 09:37
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Yorumlar
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Sabriye 3 saat önce

Lise mezunu kpss şartsız ve bayan alımı da olsun istiyoruz sayın soylu

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Muhammet GÖK 3 saat önce

Sayın bakanımızdan tek isteğimiz alımlar lise mezunlarına yönelik olsun KPSS şartı aranmasın bide askerlik görevini yapmamışlardan seçilsin saygılar.

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Murat İnco 3 saat önce

yaş şartının 25 e inmesi,KPSS şartı ve askerlik şartı olmaması

yaş kısıtlamasından baya başvuru sayısı azalır bu yüzden bizim de önümüz açılmış olur ve PÖH'e gitmek için üniversiteyi 2 yıldır erteliyorum

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Hahs 3 saat önce

Adami oyalamaktan baska bişey degil bizde vatanini o kadar cok seven bu meslegi cokk seven biriyiz açıklayında sansimizi deneyelim

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Adnan 3 saat önce

İki senedir bekliyorduk şimdi yaş 31 oldu yaş sınırını 30 yaptınız helal olsun

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Rc 3 saat önce

Başvuru şartlarını da açıklasalar bari artık uzun zamandır bekliyoruz

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İbrahim 3 saat önce

Alım tarihi başvuru tarihi ne zaman ?

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Serkan 3 saat önce

3 ay ile kaybediyorum 1 ocak 1988 ve sonrasi dikkate alinirsa eğer 87 yapsalardi iyi olurdu daha cok kisinin sansi olurdu hayirlisi olsun girecek arkadaslara basarilar

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