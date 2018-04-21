Süleyman Soylu'dan Son Dakika PÖH-JÖH ve Astsubay Alımı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni bir açıklama geldi.

Bakan Soylu, Diyarbakır'da bir otelde 16 ilin vali, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarının katılımıyla "Bölge Güvenlik Toplantısı" başlığı ile düzenlenen programa katıldı. Bakan Soylu'nun başkanlık ettiği toplantı sonrası önemli açıklamalar geldi.

Bakan Soylu: Dedik ki koruculardan astsubay ve subay yapacağız. Dediler ki nasıl olacak, bin 40'ını yaptık, değil mi? Şimdi bin 300'e yakın bir alım daha gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız seçmelerini tamamladılar. İnşallah bu rakamı 5 bine kadar çıkarma hedefimiz söz konusu. Bunun birçok faydası ve güvenlik sistemimize de birçok katkısı var"

DİYARBAKIR, AĞRI, HATAY VE VAN'DA...

Eylül ve ekim aylarında Diyarbakır, Ağrı, Hatay ve Van'da yine bölge güvenlik toplantılarını düzenlediklerini anımsatan Soylu, toplantılarda sonbahar ve kış operasyonlarının nasıl yapılabileceği ve hedeflerinin neler olabileceği konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

BUNU BAŞARDIK

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bir güvenlik gündemimiz olmasına rağmen başımıza gelen bu hadise esasen yönetim noktasında birçok konuda Türkiye'nin yeni bir yol haritası çizmesine ve yeni stratejiler geliştirmesine yol açmıştır. Kamunun içine yuvalanmış bu örgütle mücadele etmenin hem de özellikle terörün tamamen bitirmeye yönelik yeni bir güvenlik konseptine hep birlikte adım attık. Özellikle, PKK, KCK ve DEAŞ gibi örgütlerle mücadele ederken bu yeni dönemde tehlikeli oluşumu yerinde önleme anlayışla hareket etmeye başladık ve bunu hep birlikte başardık. Türkiye bunu başardı. Yine önemli bir değişim olarak olay sonrası operasyon stratejisinden kesintisiz operasyon stratejisine geçtik. Yapılan bir eylemden sonra suçun failinin yakalamaya çalışma şeklindeydi. Şehirde, günlük hayatta, kriminal suçlarda bu doğru bir anlayıştır ama küresel terör örgütlerini bitirme noktasında bunun bir sonuç vermediği apaçık ortadadır. Özellikle sokak eylemleri sonrasında bu stratejiyi tamamen terk ettik. Örgütün kendisi bir suç makinesi, terör eylemleri, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapıyor, bunun için organize gruplar ve yığınaklar var. Öyleyse bu örgütün tamamını bütün unsurlarıyla her yerden aralıksız takip etmek bizim temel görevimizdir. İşte bu yaklaşımla mücadele konseptimizi şekillendirdik. En önemli meselelerden birisi bunların lojistik desteklemelerine operasyonlar gerçekleştirmekti."

MÜHİMATLAR

Bakan Soylu, 2017 yaz operasyonlarında gerek barınaklarda gerek operasyonlar sırasında 2 bin 5'i ağır olmak üzere 2 bin 926 silah, bin 2 mayın ve el yapımı patlayıcı, 2 bin 984 el bombası, 68 ton patlayıcı madde, 663 bin mühimmat ele geçirildiğini, barınak ve sığınak imhasının önceliklerinin başında geldiğini anlattı.

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son birkaç aydır bir taraftan istihbaratımız, bir taraftan güvenlik kuvvetlerimizin tamamı el birliğiyle gerek kırmızı listeden etkisiz hale getirdiğimiz, gerek yeşil, gri, mavi, beyaz listelerden etkisiz hale getirdiklerimiz de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleşen bu operasyonlarda ne kadar kararlı olduğunu ve örgüt için artık hiçbir çıkış noktası olmadığını buradaki arkadaşlarımızın ortaya koyduğu kararlılıkla bir kez daha milletimize ortaya koyduk. 2016 yılında 686 olarak değerlendirilen örgüte katılım sayısı 2017'de yaklaşık 150 olmuştur. 2018 için de şu ana kadar toplam rakam 38'dir. Teslim olan terörist sayısı bunun katbekat üstündedir. Tüm ortaya konulan, hükümetin, güvenlik kuvvetlerimizin, sosyal kuruluşların, ekonomik politikaların, temel stratejilerin uygulaması esas itibariyle terör örgütlerinin lojistiğinin kesilmesine yönelik bir adımdır. Bunda da sonuç itibariyle özellikle örgüte katılımların rakamı ve sayısı önemlidir. Burada da büyük bir başarı olduğu apaçık ortadadır. Hele Afrin süreci, Zeytin Dalı Harekatı'nda örgüt sabahtan akşama kadar katılın çağrısı yapmış, milletimizden herhangi bir destek bulamamıştır. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, hükümetimizin ve milletimizin iradesinin ortaya koymuş olduğu kararlığının en önemli sonuçlarından bir tanesidir. 2017 başında yurt içinde bin 835 ve bin 935 olarak değerlendirilen terörist sayısı yıl sonuna kadar yüzde 40 azalma göstererek bin 104 ve bin 200 bandına çekilmiştir."

JÖH-PÖH VE ASTSUBAY ALIMI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik personelleri ile iglili şunları kaydetti:

"Teknolojik üstünlük, özellikle jandarmamızın, polisimizin, korucumuzun, sahil güvenlik teşkilatımızın birbiriyle entegrasyonu ve koordinasyonu bizi en yüksek başarı noktasına getirdi. İnşallah bunu daha yükselterek devam edeceğiz. Terörü tamamen tasfiye etmek için inşa ettiğimiz bu sistem, ekipman ve personel yönetimi değişikliği yapmamızı zaruri hale getirdi. Personel konusunda jandarma ve polis özel harekat alımlarına hız verdiğimiz gibi korucular üzerinde yaptığımız iyileştirmeler yeni alımlarla etkili oldu. Dedik ki koruculardan astsubay ve subay yapacağız. Dediler ki nasıl olacak, bin 40'ını yaptık değil mi? Şimdi bin 300'e yakın bir alım daha gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız seçmelerini tamamladılar. İnşallah bu rakamı 5 bine kadar çıkarma hedefimiz söz konusu. Bunun birçok faydası ve güvenlik sistemimize de birçok katkısı var. Korucularımızın yaş ortalaması 42'ydi, 18 bin 480 korucuyu çok iyi şartlarda emekli ettik. 21 bin 716 korucu alarak ortalama yaşı 32'ye düşürdük. Şimdi aynı sistemi bir daha yapacağız. Emekli olmak isteyen korucuları aynı şartlarla emekli edip yerlerine yeni korucularla tahkim edeceğiz. Birtakım başka özlük haklarda verdik."

Taleplerinizi aşağıdaki yorum kısmından yazabilirsiniz....

YENİ İLAN YAYIMLANDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER