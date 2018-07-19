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Süleyman Soylu'dan 10 Bin Bekçi Alımı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son dakika açıklamasında, yeni dönem 10 bin bekçi alımı için tarih verdi.

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Süleyman Soylu'dan 10 Bin Bekçi Alımı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son dakika açıklamasında, yeni dönem 10 bin bekçi alımı için tarih verdi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:22
Süleyman Soylu'dan 10 Bin Bekçi Alımı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün katıldığı bir programda yaptığı konuşmasında yeni bekçi alımı ile ilgili beklenen müjdeyi verdi.

Arnavutköy 21. dönem POMEM mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmasında göreve başlayan polisleri tebrik edip başarılar dilerken yeni dönem polis ve bekçi alımlarına da değindi.

Kamubulteni.com 'da yer alan habere göre Bakan Soylu, Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine geçtiğimiz yıl bekçi alımlarına başladıklarını belirtirken alımların hızlı şekildedevam ettiğini de söyledi. 7 bin bekçi alımı için sürecin devam ettiğini söyleyen Bakan Soylu, yeni dönemde 10 bin bekçi alımı yapacaklarını duyurdu. Bakan Soylu, 7 bin bekçi alımı için seçim aşamalarının sonlanmasının hemen ardından 10 bin bekçi alımı için ilana çıkacaklarını söyledi. 

Kamubulteni.com'un değerlendirmesine göre yeni dönem bekçi alımı için ilanın Ekim-Kasım döneminde yayımlanması bekleniyor. 

Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada; “Cenab-ı Allah bütün 15 Temmuz şehitlerimize, terörle mücadele ederken veya suçlularla, kötü insanlarla, kötülükle mücadele ederken, bu millet uğruna, bu bayrak uğruna, bu vatan uğruna şehit düşmüş bütün evlatlarımıza, polisimize, jandarmamıza, askerimize, korucumuza, gani gani rahmet eylesin. Bizleri şefaatlerinden mahrum eylemesin. Cenab-ı Hak bizlere tekrar böyle acılar yaşatmasın.” dedi

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.07.2018 16:47
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Süleyman SoyluHaberSon DakikaBekçi Alımı
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Mett ilhan 3 saat önce

Askerlik sarti kaldirilsin artik ya

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Rc 3 saat önce

Bedelli askerlik yapanlar bekçiliğe başvurabilecek mi?

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Aziz 3 saat önce

Askerlik şartını lütfen kaldırın

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BU KADAR 3 saat önce

10 bin alım yapıyosunuz bari bini kadın olsun yaa

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BU KADAR 3 saat önce

10 bin alım yapıyosunuz bari bini kadın olsun yaa

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Ömer halis 3 saat önce

Yaş sınırını esnetin artık 32 olmalı bekliyoruz

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musti 3 saat önce

Enaz İlköğretim dediler son gün lise şartı koydular haksızlık degilmiydi okadar hayal kurduk orta öğretim mezunları olmasi lazım bu seferde Allah için

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serkan 3 saat önce

askerlik sarti kaldirilsin

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