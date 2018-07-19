Süleyman Soylu'dan 10 Bin Bekçi Alımı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün katıldığı bir programda yaptığı konuşmasında yeni bekçi alımı ile ilgili beklenen müjdeyi verdi.

Arnavutköy 21. dönem POMEM mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmasında göreve başlayan polisleri tebrik edip başarılar dilerken yeni dönem polis ve bekçi alımlarına da değindi.

Kamubulteni.com 'da yer alan habere göre Bakan Soylu, Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine geçtiğimiz yıl bekçi alımlarına başladıklarını belirtirken alımların hızlı şekildedevam ettiğini de söyledi. 7 bin bekçi alımı için sürecin devam ettiğini söyleyen Bakan Soylu, yeni dönemde 10 bin bekçi alımı yapacaklarını duyurdu. Bakan Soylu, 7 bin bekçi alımı için seçim aşamalarının sonlanmasının hemen ardından 10 bin bekçi alımı için ilana çıkacaklarını söyledi.

Kamubulteni.com'un değerlendirmesine göre yeni dönem bekçi alımı için ilanın Ekim-Kasım döneminde yayımlanması bekleniyor.

Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada; “Cenab-ı Allah bütün 15 Temmuz şehitlerimize, terörle mücadele ederken veya suçlularla, kötü insanlarla, kötülükle mücadele ederken, bu millet uğruna, bu bayrak uğruna, bu vatan uğruna şehit düşmüş bütün evlatlarımıza, polisimize, jandarmamıza, askerimize, korucumuza, gani gani rahmet eylesin. Bizleri şefaatlerinden mahrum eylemesin. Cenab-ı Hak bizlere tekrar böyle acılar yaşatmasın.” dedi

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