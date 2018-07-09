SSM Sözleşmeli Personel Alacak! Yaş-Mezuniyet Şartı ve Diğer Şartlar Açıklandı

Savunma Sanayi Müsteşarlığından dün akşam saatlerinde yayımlanan duyuruda, kurumun 60 sözleşmeli personel alımı yapacağı duyuruldu. Proje Mühendisi, Proje Asisstanı ve Yönetici Asistanı pozisyonunda gerçekleşecek alımla ilgili kontenjan dağılımı "3238 sayılı Kanunun 8'inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle; 23 (yirmi üç) Proje Mühendisi, 28 (yirmi sekiz) Proje Asistanı ve 9 (dokuz) Yönetici Asistanı olmak üzere toplam 60 (altmış) adet kontenjan için aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinden ve öğrenim bölümleri karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacaktır." şeklinde açıklandı. Başvuru genel ve özel şartlarıysa şu şekilde olacak:

TÜM MEMUR ALIMLARINI TAKİP ETMEK, DAHA FAZLA MEMUR ALIMINA ERİŞMEK İÇİN GRUBA KATILABİLİRSİN. KATILIM İÇİN TIKLA.

1. PROJE MÜHENDİSİ POZİSYONU İÇİN;

Tablo 1

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ KONTENJAN ADEDİ MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK KİŞİ SAYISI KPSS ŞARTI YDS ŞARTI Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik Mühendisliği/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 7 35 P(1) PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 70 PUAN İNGİLİZCE ALANINDA EN AZ C SEVİYESİ (EN AZ 70 PUAN) Makine Mühendisliği / Mekatronik Mühendisliği 5 25 Endüstri Mühendisliği 4 20 Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği 3 15 Uçak Mühendisliği/Uzay Mühendisliği/ Havacılık ve Uzay Mühendisliği 2 10 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1 5 Gemi İnşaat (ı) ve Gemi Makineleri Mühendisliği/Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği/ Gemi Makineleri Mühendisliği 1 5 TOPLAM 23 115

2. PROJE ASİSTANI POZİYONU İÇİN

Tablo 2

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ KONTENJAN ADEDİ MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK KİŞİ SAYISI KPSS ŞARTI YDS ŞARTI En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin; Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Matematik, İstatistik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri 28 140 P(1) PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 65 PUAN İNGİLİZCE ALANINDA EN AZ D SEVİYESİ (EN AZ 60 PUAN)

3. YÖNETİCİ ASİSTANI POZİSYONU İÇİN

Tablo 3

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ KONTENJAN ADEDİ MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK KİŞİ SAYISI KPSS ŞARTI YDS ŞARTI En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin; Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümleri 9 45 P(3) PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 60 PUAN İNGİLİZCE ALANINDA EN AZ E SEVİYESİ (EN AZ 50 PUAN)

B. Sınav Başvuru Şartları

1. Genel Şartlar:

Sınava başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaları,

Sınava başvuruda bulunacak adayların, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmaması,

gerekmektedir.

2. Özel Şartlar:

a. Proje Mühendisi Pozisyonu için;

(1) Üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen öğrenim bölümlerinden lisans düzeyinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları,

(2) 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları,

(3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)'den İngilizce alanında en az 70 (yetmiş) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,

gerekmektedir.

(4) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

b. Proje Asistanı için;

(1) Üniversitelerin Tablo 2'de belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,

(2) 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 65 (altmış beş) puan almış olmaları,

(3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)'den İngilizce alanında en az 60 (altmış) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,

gerekmektedir.

(4) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

c. Yönetici Asistanı için;

(1) Üniversitelerin Tablo 3'te belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,

(2) Tablo 3'te belirtilen öğrenim bölümlerinden başvuracak adaylar için; 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden KPSS P(3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmaları,

(3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)'den İngilizce alanında en az 50 (elli) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,

gerekmektedir.

(4) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

C. Başvuruda İstenen Belgeler

(1) Adaylar başvurularını; 3 Eylül - 18 Eylül 2018 tarihleri arasında Müsteşarlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 18 Eylül 2018, Salı günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir.

(2)

a) Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak).

b) Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı.

c) Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için).

d) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belgeyi.

e) Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.

f) Sınava ilişkin tüm belgeler elektronik ortamda alınacaktır.

Ç. Sınav Çağrısı

(1) Başvuran adaylardan, bu ilanda belirtilen Genel ve Özel Şartları taşıyanlar arasından, KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Değerlendirme, adayların geçerli olan KPSS puanlarından yüksek olanı ile yapılır.) sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sınava katılmaya hak kazanacaktır.

(2) Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatleri Müsteşarlığın (www.ssm.gov.tr) internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.