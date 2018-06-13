Soylu: "25 Bin Jandarma Uzman Erbaş Alımı Süreci Başladı" İşte Şartlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müjdeyi az önce verdi.

On binlerce aday yeni dönem Jandarma uzman erbaş alımlarını büyük bir merak ve heyecanla bekliyordu. Jandarma'nın kuruluş yıldönümü vesilesi ile düzenlenen programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerin beklediği müjdeyi verdi.

2017 yılında 22 bin Jandarma uzman erbaş alımı yaptıklarını söyleyen Bakan Soylu, 25 bin uzman erbaş alımı için süreci başlattıklarını söyledi. İlanın seçimden sonra yayımlanması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Soylu açıklamasının devamında, "Fırat Kalkanı'yla DEAŞ'a, Afrin operasyonuyla PYD'ye gerekli dersi verdik. İnşallah Kandil operasyonuyla PKK denilen böcek yuvasını da tarihe gömeceğiz." ifadelerini kullandı.

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Geçtiğimiz yıl yapılan uzman erbaş alımında başvuru şartları şu şekildeydi:

T.C. vatandaşı ve erkek olmak,

En az lise mezunu olmak,

27 Yaşını geçmemiş olmak,

Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak ve adli sicil kaydı olmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesi almış olmak.

Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak

Yine bu yıl da uzman erbaş alımlarının askerlik şartsız ve lise mezunu olması bekleniyor. Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından başvuru şartları hakkındaki talep ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

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