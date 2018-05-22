Son Dakika: PTT Personel Alımı Başvuru Süresi Uzatıldı

PTT'den personel alımı ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Önceki gün yapılan başvuru ücreti geri alma duyurusunun ardından bugün yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada başvuru ücretini yatırdığı halde başvurusunu yapamayan adaylar için başvuru süresinin uzatıldığına yer verildi. Buna göre başvuru ücretini yatıran adaylar 23 Mayıs tarihine kadar başvurusunu internet üzerinden yapabilecek.

PTT tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2018/1 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRESİNDE GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR"

2018/1 personel alımına ilişkin başvurular 14-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınmıştır. Ancak sınav ücretini yatırdığı halde sistem yoğunluğu nedeniyle başvuru yapamayan adayların olduğu tespit edilmiş olup mağduriyetlerin giderilebilmesi amacıyla 21.05.2018 tarihine kadar sınava girme şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran adaylara 23.05.2018 günü saat 23.59'a kadar başvuru hakkı tanınmıştır.

İlanen duyurulur.

Başvuru sistemine ulaşmak için tıklayınız.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER