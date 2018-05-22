Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika: PTT Personel Alımı Başvuru Süresi Uzatıldı

PTT 5 bin KPSS'siz kamu personeli alımı başvuruları önceki gün sona ermişti. Başvurular sona erdi ancak başvuru ücretini yatırdığı halde çok sayıda aday başvuru yapamadı. Bu adaylara iyi haber PTT'den geldi.

banner396

Son Dakika: PTT Personel Alımı Başvuru Süresi Uzatıldı

PTT 5 bin KPSS'siz kamu personeli alımı başvuruları önceki gün sona ermişti. Başvurular sona erdi ancak başvuru ücretini yatırdığı halde çok sayıda aday başvuru yapamadı. Bu adaylara iyi haber PTT'den geldi.

22 Mayıs 2018 Salı 21:42
Son Dakika: PTT Personel Alımı Başvuru Süresi Uzatıldı

PTT'den personel alımı ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Önceki gün yapılan başvuru ücreti geri alma duyurusunun ardından bugün yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada başvuru ücretini yatırdığı halde başvurusunu yapamayan adaylar için başvuru süresinin uzatıldığına yer verildi. Buna göre başvuru ücretini yatıran adaylar 23 Mayıs tarihine kadar başvurusunu internet üzerinden yapabilecek.

PTT tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2018/1 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRESİNDE GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR"

2018/1 personel alımına ilişkin başvurular 14-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınmıştır. Ancak sınav ücretini yatırdığı halde sistem yoğunluğu nedeniyle başvuru yapamayan adayların olduğu tespit edilmiş olup mağduriyetlerin giderilebilmesi amacıyla 21.05.2018 tarihine kadar sınava girme şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran adaylara 23.05.2018 günü saat 23.59'a kadar başvuru hakkı tanınmıştır.

İlanen duyurulur.

Başvuru sistemine ulaşmak için tıklayınız.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


PTT'den Personel Alımı Hakkında Önemli Duyuru (Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?)
PTT'den Personel Alımı Hakkında Önemli Duyuru (Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?)
KPSS Şartsız 5 Bin Kamu Personeli Alımı için Sınav Konuları, Tarihleri, Ücreti
KPSS Şartsız 5 Bin Kamu Personeli Alımı için Sınav Konuları, Tarihleri, Ücreti
PTT Memur Alımı Sınav Konuları , Soru Sayısı ve Sınav Yerleri
PTT Memur Alımı Sınav Konuları , Soru Sayısı ve Sınav Yerleri
Anahtar Kelimeler:
PTT Personel AlımıSon DakikaPtt BaşvuruPtt Memur AlımıKamu Personeli Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kpss maduru 2 saat önce

Keşke 27sinde olsaydı ya yeni mezunlar ne yapsın bu haksızlık:-(

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yorum 2 saat önce

Ile gore alim olmasi cok saçma ben basvuramadim ücreti verseler bari

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Pttt 18 dakika önce

Şuanda para yatırıp başvuru yapabiliyor muyuz bilgisi olan varmı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
KPSS 2018/5 Mülakatsız 18 Bin Atamada Son Durum Ne? Kadro Dağılımı Açıklandı mı?
KPSS 2018/5 Mülakatsız 18 Bin Atamada Son Durum Ne? Kadro Dağılımı Açıklandı mı?
2018 Yılı Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) Sınavı İçin Maliye Bakanlığı Neyi Bekliyor?
2018 Yılı Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) Sınavı İçin Maliye Bakanlığı Neyi Bekliyor?
İnfaz Koruma Memuruna Başvuracaklar Dikkat: İşte Önceki Alımın KPSS Taban Puanları (Erkek)
İnfaz Koruma Memuruna Başvuracaklar Dikkat: İşte Önceki Alımın KPSS Taban Puanları (Erkek)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim