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Son Dakika! ÖSYM KPSS Branş Bazında Sıralamaları Güncelledi

ÖSYM , KPSS Lisans, Önlisans, Ortaöğretim Branş Bazında Sıralamaların güncellendiğini duyurdu.

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Son Dakika! ÖSYM KPSS Branş Bazında Sıralamaları Güncelledi

ÖSYM , KPSS Lisans, Önlisans, Ortaöğretim Branş Bazında Sıralamaların güncellendiğini duyurdu.

22 Haziran 2018 Cuma 17:07
Son Dakika! ÖSYM KPSS Branş Bazında Sıralamaları Güncelledi

2016 Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim)  katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 22.06.2018 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri; ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıda bağlantıdan erişilebilir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


ÖSYM, KPSS 2018/1 Öncesi Branş Bazında Sıralamalar Güncellenecek mi?
ÖSYM, KPSS 2018/1 Öncesi Branş Bazında Sıralamalar Güncellenecek mi?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMösym Son Dakika
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