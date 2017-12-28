SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur Alımı Yapıyor (Başvurular Başladı)

SON DAKİKA! MSB SİVİL MEMUR ALIM DUYURUSU GELDİ!

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan beklenen duyuru geldi. Geçtiğimiz haftalarda KPSS Cafe olarak siz değerli ziyaretçilerimizle MSB'nin yeni sivil memur alım ilanını sene sona ermeden yayımlayabileceğini belirtmiş, ilan beklediğimizi duyurmuştuk. İLGİLİ HABERE AŞAĞIDAN GÖZ ATABİLİRSİNİZ. KPSS CAFE TAKİPÇİLERİ TÜM MEMUR ALIMLARINI KOLAYLIKLA TAKİP EDEBİLİYOR!

ÖN BAŞVURULAR 28 ARALIK - 12 ŞUBAT TARİHLERİNDE

Beklenen duyuru bugün geldi. Milli Savunma Bakanlığı en az lise mezunu memur alımı yapacak. Ön başvurular MSB resmi sitesinden 28 Aralık 12 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. Adayların başvuru sonuçları 26 Şubat'ta ilan edilecek.

MERAK ETTİKLERİNİ SOR , DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ EDİN!

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KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak;

(a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 4 (b) 18 yaşını tamamlamış olmak, (c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. (d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, (f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışıyor olmamak,

(3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

(4) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak,

(5) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak

(6) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2),

(7) Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından 2016-KPSSP03(Lisans), 2016-KPSSP93(Önlisans) ve 2016- KPSSP94 (Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak. NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.)

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE ARANAN ÖZEL NİTELİKLER

MSB SİVİL MEMUR ALIMI TÜM POZİSYONLAR VE BAŞVURU SÜRECİNE İLİŞKİN TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN.

TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞ

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

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