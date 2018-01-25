Son Dakika! KPSS Yerleştirme Takvimi Açıklandı! (Tercih Tarihleri Belli Oldu)

KPSS 1. Yerleştirme ve 2. Yerleştirme Tarihi belli oldu. Devlet Personel Başkanlığı KPSS Yerleştirme tarihlerini açıkladı. Tercihler ne zaman yapılacak işte detaylar!

Devlet Personel Başkanlığı, KPSS yerleştirme takvimini açıkladı. Açıklanan takvime göre, 2018'de 1. KPSS yerleştirme işlemleri için tercihler 26 Haziran ila 5 Temmuz'da, 2. KPSS yerleştirme işlemleri için ise tercihler 11 ila 20 Aralık tarihleri arasında alınacak.

2018 YILI KPSS MERKEZİ YERLEŞTİRME VE SINAV TAKVİMİNE İLİŞKİN DUYURU

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında "DPB'ce, ÖSYM'nin de görüşü alınmak suretiyle her yılın Ocak ayında bir yerleştirme takvimi belirlenir ve ilan edilir." hükmüne yer verilmiş olup, ilgili hüküm gereğince belirlenen 2018 yılı KPSS merkezi yerleştirme takvimi ile ÖSYM Başkanlığınca yayımlanan 2018 KPSS, başvuru ve planlanan sonuç açıklama tarihlerine aşağıda yer verilmiştir.

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması KPSS 1. Yerleştirme 12 Mart - 11 Mayıs 2018 26 Haziran - 05 Temmuz 2018 KPSS 2. Yerleştirme 06 Ağustos - 05 Ekim 2018 11 - 20 Aralık 2018

2018 KPSS TAKVİMİ SINAV SINAV TARİHİ BAŞVURMA TARİHLERİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ* KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.) 22.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 28.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 29.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi ) 05.08.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Ön lisans 04.11.2018 28 Ağustos-12 Eylül 2018 29.11.2018 KPSS Ortaöğretim 07.10.2018 03-19 Temmuz 2018 08.11.2018 DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) 09.12.2018 09-17 Ekim 2018 04.01.2019

*ÖSYM Başkanlığınca belirlenerek ilan edilen planlanan sınav açıklama tarihleridir. İlgili Başkanlıkça bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.