Son Dakika! KPSS Yerleştirme Takvimi Açıklandı! (Tercih Tarihleri Belli Oldu)
KPSS 1. Yerleştirme ve 2. Yerleştirme Tarihi belli oldu. Devlet Personel Başkanlığı KPSS Yerleştirme tarihlerini açıkladı. Tercihler ne zaman yapılacak işte detaylar!
Devlet Personel Başkanlığı, KPSS yerleştirme takvimini açıkladı. Açıklanan takvime göre, 2018'de 1. KPSS yerleştirme işlemleri için tercihler 26 Haziran ila 5 Temmuz'da, 2. KPSS yerleştirme işlemleri için ise tercihler 11 ila 20 Aralık tarihleri arasında alınacak.
2018 YILI KPSS MERKEZİ YERLEŞTİRME VE SINAV TAKVİMİNE İLİŞKİN DUYURU
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında "DPB'ce, ÖSYM'nin de görüşü alınmak suretiyle her yılın Ocak ayında bir yerleştirme takvimi belirlenir ve ilan edilir." hükmüne yer verilmiş olup, ilgili hüküm gereğince belirlenen 2018 yılı KPSS merkezi yerleştirme takvimi ile ÖSYM Başkanlığınca yayımlanan 2018 KPSS, başvuru ve planlanan sonuç açıklama tarihlerine aşağıda yer verilmiştir.
|
2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ
|
DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması
|
ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması
|
KPSS 1. Yerleştirme
|
12 Mart - 11 Mayıs 2018
|
26 Haziran - 05 Temmuz 2018
|
KPSS 2. Yerleştirme
|
06 Ağustos - 05 Ekim 2018
|
11 - 20 Aralık 2018
|
2018 KPSS TAKVİMİ
|
SINAV
|
SINAV TARİHİ
|
BAŞVURMA TARİHLERİ
|
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*
|
KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)
|
22.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
|
28.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
29.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )
|
05.08.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
KPSS Ön lisans
|
04.11.2018
|
28 Ağustos-12 Eylül 2018
|
29.11.2018
|
KPSS Ortaöğretim
|
07.10.2018
|
03-19 Temmuz 2018
|
08.11.2018
|
DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)
|
09.12.2018
|
09-17 Ekim 2018
|
04.01.2019
*ÖSYM Başkanlığınca belirlenerek ilan edilen planlanan sınav açıklama tarihleridir. İlgili Başkanlıkça bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.
Binalara önlisans dahil mi ben anlamadimda. Bi zahmet anlayan desin bana da.
evt dahi. yazıyor zaten
Ortaöğretim hemşireliğe kadro açılsın