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Son Dakika! KPSS Yerleştirme Takvimi Açıklandı! (Tercih Tarihleri Belli Oldu)

KPSS 1. Yerleştirme ve 2. Yerleştirme Tarihi belli oldu. Devlet Personel Başkanlığı KPSS Yerleştirme tarihlerini açıkladı. Tercihler ne zaman yapılacak işte detaylar!

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Son Dakika! KPSS Yerleştirme Takvimi Açıklandı! (Tercih Tarihleri Belli Oldu)

KPSS 1. Yerleştirme ve 2. Yerleştirme Tarihi belli oldu. Devlet Personel Başkanlığı KPSS Yerleştirme tarihlerini açıkladı. Tercihler ne zaman yapılacak işte detaylar!

25 Ocak 2018 Perşembe 10:25
Son Dakika! KPSS Yerleştirme Takvimi Açıklandı! (Tercih Tarihleri Belli Oldu)

Son Dakika! KPSS Yerleştirme Takvimi Açıklandı! (Tercih Tarihleri Belli Oldu)

KPSS 1. Yerleştirme ve 2. Yerleştirme Tarihi belli oldu. Devlet Personel Başkanlığı KPSS Yerleştirme tarihlerini açıkladı. Tercihler ne zaman yapılacak işte detaylar! 

Devlet Personel Başkanlığı, KPSS yerleştirme takvimini açıkladı. Açıklanan takvime göre, 2018'de 1. KPSS yerleştirme işlemleri için tercihler 26 Haziran ila 5 Temmuz'da, 2. KPSS yerleştirme işlemleri için ise tercihler 11 ila 20 Aralık tarihleri arasında alınacak.

2018 YILI KPSS MERKEZİ YERLEŞTİRME VE SINAV TAKVİMİNE İLİŞKİN DUYURU

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında "DPB'ce, ÖSYM'nin de görüşü alınmak suretiyle her yılın Ocak ayında bir yerleştirme takvimi belirlenir ve ilan edilir." hükmüne yer verilmiş olup, ilgili hüküm gereğince belirlenen 2018 yılı KPSS merkezi yerleştirme takvimi ile ÖSYM Başkanlığınca yayımlanan 2018 KPSS, başvuru ve planlanan sonuç açıklama tarihlerine aşağıda yer verilmiştir.

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

KPSS 1. Yerleştirme

12 Mart - 11 Mayıs 2018

26 Haziran - 05 Temmuz 2018

KPSS 2. Yerleştirme

06 Ağustos - 05 Ekim 2018

11 - 20 Aralık 2018

2018 KPSS TAKVİMİ

SINAV

SINAV TARİHİ

BAŞVURMA TARİHLERİ

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*

KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)

22.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

28.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

29.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )

05.08.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Ön lisans

04.11.2018

28 Ağustos-12 Eylül 2018

29.11.2018

KPSS Ortaöğretim

07.10.2018

03-19 Temmuz 2018

08.11.2018

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

09.12.2018

09-17 Ekim 2018

04.01.2019

*ÖSYM Başkanlığınca belirlenerek ilan edilen planlanan sınav açıklama tarihleridir. İlgili Başkanlıkça bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.01.2018 10:33
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KPSS Tercih TarihleriKpss TercihKPSS
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yunus 4 saat önce

Binalara önlisans dahil mi ben anlamadimda. Bi zahmet anlayan desin bana da.

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hülya 3 saat önce

evt dahi. yazıyor zaten

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Ayşe 40 dakika önce

Ortaöğretim hemşireliğe kadro açılsın

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