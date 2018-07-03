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SON DAKİKA! KPSS Lise Başvuruları Başladı

SON DAKİKA! Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Başvuruları Başladı. ÖSYM'den KPSS duyurusu geldi. 2018 KPSS lise Başvuru Kılavuzu, Atama Takvimi, Tercih Tarihleri ve daha fazlası kpss cafe adresinde.

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SON DAKİKA! KPSS Lise Başvuruları Başladı

SON DAKİKA! Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Başvuruları Başladı. ÖSYM'den KPSS duyurusu geldi. 2018 KPSS lise Başvuru Kılavuzu, Atama Takvimi, Tercih Tarihleri ve daha fazlası kpss cafe adresinde.

03 Temmuz 2018 Salı 15:10
SON DAKİKA! KPSS Lise Başvuruları Başladı

2018 KPSS Ortaöğretim Başvuruları Alınacak

"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümleri kapsamında 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim düzeyinde 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvuru işlemleri,03-19 Temmuz 2018 (Ücret ödeme için son gün, 20 Temmuz 2018) tarihlerinde yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT),9 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır. DHBT başvuru işlemleri, 9-17 Ekim 2018 tarihinde yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Ortaöğretim düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS Ortaöğretim Sınavına başvuru yapmaları ve ilgili sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları zorunludur.

Sınava başvuracak adayların, Ek’te yer alan Başvuru Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Başvuru Kılavuzu

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

KPSS 1. Yerleştirme

12 Mart - 11 Mayıs 2018

26 Haziran - 05 Temmuz 2018

KPSS 2. Yerleştirme

06 Ağustos - 05 Ekim 2018

11 - 20 Aralık 2018

2018 KPSS TAKVİMİ

SINAV

SINAV TARİHİ

BAŞVURMA TARİHLERİ

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*

KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)

22.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

28.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

29.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )

05.08.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Ön lisans

04.11.2018

28 Ağustos-12 Eylül 2018

29.11.2018

KPSS Ortaöğretim

07.10.2018

03-19 Temmuz 2018

08.11.2018

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

09.12.2018

09-17 Ekim 2018

04.01.2019

*ÖSYM Başkanlığınca belirlenerek ilan edilen planlanan sınav açıklama tarihleridir. İlgili Başkanlıkça bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.07.2018 15:22
Anahtar Kelimeler:
KPSSKpss Lise
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