SON DAKİKA! KPSS Lise Başvuruları Başladı

2018 KPSS Ortaöğretim Başvuruları Alınacak

"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümleri kapsamında 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim düzeyinde 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvuru işlemleri,03-19 Temmuz 2018 (Ücret ödeme için son gün, 20 Temmuz 2018) tarihlerinde yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT),9 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır. DHBT başvuru işlemleri, 9-17 Ekim 2018 tarihinde yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Ortaöğretim düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS Ortaöğretim Sınavına başvuru yapmaları ve ilgili sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları zorunludur.

Sınava başvuracak adayların, Ek’te yer alan Başvuru Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Başvuru Kılavuzu

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması KPSS 1. Yerleştirme 12 Mart - 11 Mayıs 2018 26 Haziran - 05 Temmuz 2018 KPSS 2. Yerleştirme 06 Ağustos - 05 Ekim 2018 11 - 20 Aralık 2018

2018 KPSS TAKVİMİ SINAV SINAV TARİHİ BAŞVURMA TARİHLERİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ* KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.) 22.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 28.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 29.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi ) 05.08.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Ön lisans 04.11.2018 28 Ağustos-12 Eylül 2018 29.11.2018 KPSS Ortaöğretim 07.10.2018 03-19 Temmuz 2018 08.11.2018 DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) 09.12.2018 09-17 Ekim 2018 04.01.2019

*ÖSYM Başkanlığınca belirlenerek ilan edilen planlanan sınav açıklama tarihleridir. İlgili Başkanlıkça bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.