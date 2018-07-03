SON DAKİKA! KPSS Lise Başvuruları Başladı

2018 KPSS Ortaöğretim Başvuruları Alınacak
"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümleri kapsamında 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim düzeyinde 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvuru işlemleri,03-19 Temmuz 2018 (Ücret ödeme için son gün, 20 Temmuz 2018) tarihlerinde yapılacaktır.
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT),9 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır. DHBT başvuru işlemleri, 9-17 Ekim 2018 tarihinde yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Ortaöğretim düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS Ortaöğretim Sınavına başvuru yapmaları ve ilgili sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları zorunludur.
Sınava başvuracak adayların, Ek’te yer alan Başvuru Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Başvuru Kılavuzu
|
2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ
|
DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması
|
ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması
|
KPSS 1. Yerleştirme
|
12 Mart - 11 Mayıs 2018
|
26 Haziran - 05 Temmuz 2018
|
KPSS 2. Yerleştirme
|
06 Ağustos - 05 Ekim 2018
|
11 - 20 Aralık 2018
|
2018 KPSS TAKVİMİ
|
SINAV
|
SINAV TARİHİ
|
BAŞVURMA TARİHLERİ
|
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*
|
KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)
|
22.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
|
28.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
29.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )
|
05.08.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
KPSS Ön lisans
|
04.11.2018
|
28 Ağustos-12 Eylül 2018
|
29.11.2018
|
KPSS Ortaöğretim
|
07.10.2018
|
03-19 Temmuz 2018
|
08.11.2018
|
DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)
|
09.12.2018
|
09-17 Ekim 2018
|
04.01.2019
*ÖSYM Başkanlığınca belirlenerek ilan edilen planlanan sınav açıklama tarihleridir. İlgili Başkanlıkça bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.