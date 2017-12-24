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Son Dakika: DİB En Az Lise Mezunu 9500 Memur Alımı Kadro Dağılımı Açıklandı

Son dakika açıklaması Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ açıklamasında Diyanet İşleri Başkanlığına memur alımı için kadro dağılımını duyurdu.

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Son Dakika: DİB En Az Lise Mezunu 9500 Memur Alımı Kadro Dağılımı Açıklandı

Son dakika açıklaması Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ açıklamasında Diyanet İşleri Başkanlığına memur alımı için kadro dağılımını duyurdu.

24 Aralık 2017 Pazar 21:40
Son Dakika: DİB En Az Lise Mezunu 9500 Memur Alımı Kadro Dağılımı Açıklandı

Sosyal medya hesabıu üzerinden paylaşım yapan Bekir bozdağ şu ifadeleri kullandı:

"Başbakanımız Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 9.500 personel alacağını açıkladı. Alınacak personelin dağılımı: 6000 imam hatip, 3000 Kur'an kursu öğreticisi, 500 müezzin kayyım olmak üzere toplamda 9.500 personel alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı yakında resmi alım ilanı yapacak. Şimdiden hayırlı olsun."

Başbakan: 110 Bin Memur Alınacak

Başbakan Binali Yıldırım, bugün yaptığı açıklamada kamuya 110 bin memur alımı yapılacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca 2018 bütçesi malum cuma günü Meclis Genel Kurulunda kabul edildi ve yeni yıla inşallah yeni bütçemizle girmiş olacağız. 2018'de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli bir şekilde daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için Sağlık Bakanlığımıza 36 bin sağlık personeli alacağız. Milli Eğitim Bakanlığına 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz ve Adalet Bakanlığında da çeşitli hizmetlerde çalışmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin personeli istihdam edeceğiz. Ayrıca köylerimizin eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 9 bin 500 kadro vereceğiz, müezzin, imam ve Kur'an öğreticisi olarak buralarda çalışacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, her geçen yıl her geçen ay yurt sayısını artırıyor Kredi Yurtlar Kurumu... Dolayısıyla Kredi Yurtlar Kurumunun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018'de işe başlaması için gerekli izinleri almış durumdayız.

Üniversitelerimizde 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 2 bin ve üniversite hastanelerinde 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek. Böylece bakanlıklarda, devlet dairelerinde, 'personel eksikliğinden dolayı işlerin aksaması' diye bir sorun yaşanmayacak, hayırlı uğurlu olsun diyorum."

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