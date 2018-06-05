Son Dakika: 7 Bin Bekçi Alımı Başvuru Tarihleri Belli Oldu

7 bin bekçi alımıa başvuruları başlama tarihi belli oldu.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada en az lise mezunu adaylar arasından 7 bin adet bekçi alımı yapılacağına yer verildi. Açıklamanın ardından bekçi alımı başvuru tarihleri de belli oldu. Buna göre yeni dönem 7 bin bekçi alımı başvuruları 8 Haziran'da başlayacak.

Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bekçi alımı müjdesini vermişti. Daha sonra 27 Mayıs günü Polis Akademisi Başkanlığı resmi sitesinde duyurulan 7 bin bekçi alımı ilanının ardından bir açıklama geldi. Bakan Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamaya göre 7 bin düzeyindeki alımın ardından 10 bin bekçi alımı daha yapılacağı belirtildi.

Polis Akademisi tarafından yapılan ''Çarşı ve mahalle bekçisi sınav duyurusu'' başlıklı duyuruda İl Valiliklerinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu 7000 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı gerçekleşeceği açıklanmıştı. Henüz alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları bulunmuyor. Aynı duyuruda konuyla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağı ibaresine yer verilmişti. Halkın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için mahalleve çarşılara yerleştirilecek olan bekçiler, belli başvuru şartlarıyla alınacak.

Beklenen açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. 2016'dan bu yana 8 bin 182 çarşı ve mahalle bekçisinin istihdam edildiğini açıklayan Soylu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hasan Doğan Stadyumu'nda Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin Töreni'ne katıldı.

Törende yaptığı konuşmada bekçilerin çok önemli bir görev ifa edeceğini belirtirken ''Cumhurbaşkanımız bana bizzat 'ben yatarken sokakta bekçi düdüğünü duymak istiyorum. Vatandaşımız evde yatarken, sokakta birisinin onu beklediğini, huzurunun emin ellerde olduğunu duymasını istiyorum'' şeklinde Erdoğan'ın söylemlerine yer verdi. Süleyman Soylu, Erdoğan'ın bu ifadesini bir talimat olarak kabul ettiklerini belirterek bekçi alımı için kolları sıvadıklarını açıkladı. Soylu'nun yaptığı açıklamaya göre 8 Haziran'dan itibaren bekçi alımı başvuruları alınacak

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