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SON DAKİKA! 18 Bin Personel Alınacak ( Ortaöğretim, Önlisans, Lisans) İlan Perşembe Günü

2018 Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili açıklama geldi. Bakan Demircan, 18 bin kişilik alımla ilgili ilanın ÖSYM tarafından yayımlanacağını bildirdi.

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SON DAKİKA! 18 Bin Personel Alınacak ( Ortaöğretim, Önlisans, Lisans) İlan Perşembe Günü

2018 Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili açıklama geldi. Bakan Demircan, 18 bin kişilik alımla ilgili ilanın ÖSYM tarafından yayımlanacağını bildirdi.

29 Mayıs 2018 Salı 15:07
SON DAKİKA! 18 Bin Personel Alınacak ( Ortaöğretim, Önlisans, Lisans) İlan Perşembe Günü

Bakan Açıkladı! 18 Bin Personel Alınacak!

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ilgili konuştu. Bakan Demircan, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyidnen toplam 18 bin personel alımı yapılacağını, detyaların Bakanlık ve ÖSYM tarafından perşembe günü duyurulacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunların ilanı önümüzdeki perşembe günü ÖSYM tarafından yapılacak." dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.05.2018 15:11
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muzaffer gün 1 saat önce

osym ne alaka

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Anestezi teknıkerı 1 saat önce

InsAllah en az 1000 kadro anestezi teknıkerı vardır

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hasim 1 saat önce

" ağam eğleniy bizimle " xdd

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Ahmet 1 saat önce

Osym yapıyor yerlestirmeleri

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Anestezi Teknikeri 1 saat önce

İnşAllah Kadromuz çoktur

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agızvedişsaglıgı 1 saat önce

agız deş saglıgı bölümü olarak en az 500 atama

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Korkmaz 1 saat önce

Tekniker ve teknisyenelere 1000 er kadro olsa ne hoş olur

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Numan 1 saat önce

En az 1000 ATT alınsın ya yeter artık

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