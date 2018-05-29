SON DAKİKA! 18 Bin Personel Alınacak ( Ortaöğretim, Önlisans, Lisans) İlan Perşembe Günü

Bakan Açıkladı! 18 Bin Personel Alınacak!

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ilgili konuştu. Bakan Demircan, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyidnen toplam 18 bin personel alımı yapılacağını, detyaların Bakanlık ve ÖSYM tarafından perşembe günü duyurulacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunların ilanı önümüzdeki perşembe günü ÖSYM tarafından yapılacak." dedi.