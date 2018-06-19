Seçimden Sonra 62500 Personel Alımı Yapılacak (Polis-Uzman Erbaş-Bekçi-Korucu)

İçişleri Bakanlığı seçimden sonra 62 bin 500 personel alımı yapacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığının 62 bin 500 personel alımı yapacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 15 bin 500 polis alımı yapılacağını söyleyen Bakan Soylu, bunun 2500'ünün PMYO, 10 bininin POMEM, kalanının ise PAEM kapsamında yapılacağını söyledi. Bunun yanı sıra 17 bin bekçiden 7 bini için mülakat süreçleri seçimden sonra başlayacak. Bunların yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 25 bin uzman erbaş alımı yapılacak. Son olarak da Bakan Soylu 5 bin yeni güvenlik korucusu alımı yapacağını duyurdu.

POLİS ALIMI

2500 lise mezunu polis alımı YKS'nin yapılmasının ardından gerçekleşecek. 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'nin ardından 2500 polis alımı için ilanın yayımlanması bekleniyor. Başvuur detayları için TIKLAYIN

10 bin POMEM alımı, lisans ve önlisans mezunu adaylar arasından KPSS puanı ile yapılacak. Bakan Soylu, 23. dönem POMEM alımının Lisans KPSS'den sonra yapılacağını söyledi. Detaylar için TIKLAYIN

2200 komiser yardımcısı alımı yapılacak. Bakan Soylu alım için ilanın Haziran sonu ya da Temmuz başı gibi yayımlanacağını söyledi. Detayları için TIKLAYIN

KORUCU ALIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzman erbaş, subay ve astsubay olma hakkı tanınan korucu kadrosuna da personel alımı yapılacağını söyledi. Bakan Soylu 5 bin yeni korucu alımı yapılacağını açıkladı. Detayları için TIKLAYIN

UZMAN ERBAŞ ALIMI

İçişleri Bakanı daha önce yaptığı açıklamada asayiş branşına 25 bin jandarma uzman erbaş alımı yapılacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından Bakan Soylu yaptığı yeni açıklamada alım için sürecin başladığına yer verdi. Detayları için TIKLAYIN

BEKÇİ ALIMI

7 bin bekçi alımı için ilan yayımlandı. 7 bin bekçi alımının ardından da 10 bin bekçi daha alınacak. 7 bin bekçi alımı için mülakatlar seçimden sonra yapılacak. Yeni alımlar ise yıl sonuna doğru yapılacak. Detayları için TIKLAYIN

ADAYLARIN TALEPLERİ

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından alım yapılmasını istediğiniz kadroları, alım şartlarından değişmesini istediklerinizi yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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