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Seçim Vaatlerinde Memur Alımı ve KPSS ile İlgili Neler Olmalı?

Partiler seçim propagandaları için hazırlıklara başlıyor. Mitinglerin başlaması ile memur adaylarına da art arda vaatler gelecek. Peki memur adayları hangi müjdeleri bekliyor?

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Seçim Vaatlerinde Memur Alımı ve KPSS ile İlgili Neler Olmalı?

Partiler seçim propagandaları için hazırlıklara başlıyor. Mitinglerin başlaması ile memur adaylarına da art arda vaatler gelecek. Peki memur adayları hangi müjdeleri bekliyor?

25 Nisan 2018 Çarşamba 19:02
Seçim Vaatlerinde Memur Alımı ve KPSS ile İlgili Neler Olmalı?

Erken seçim kararı alındı ve Türkiye 24 Hazian 2018 'de sandık başına gidecek. Erken seçim kararının ardından bu günlerde partilerin programlarına başlaması ve Parti Genel Başkanlarının İl İl dolaraşak seçim çalışması yapması bekleniyor. Seçim dönemlerinin vazgeçilmesi olan vaatlerin de gelmesi kaçınılmaz.

Her seçim öncesi tüm partiler, her kesimden vatandaşı ilgilendiren seçim vaatleri verir. Bu dönemlerde müjde olarak yayılan vaatlerin çoğu, seçim sonrasında uzun süre beklemekte, birçok vaad ise havada kalmaktadır

Biz de KPSSCAFE olarak kaleme aldığımız bu haberimizde memur adayları için seçim vaatlerinin ne olacağını ele aldık.

MEMUR ALIMLARINDA YAŞ ŞARTI

Binlerce adayın beklediği konu memur alımlarında yaş haddinin esnetilmesi. Daha geçen yıla kadar FETÖ'nün usulsüzlükleri nedeniyle kamuya giremeyen adaylar, şimdi de yaş şartına takılıyor. Bazı memur alımlarında yaş haddi esnetilmeli ve yaş haddinin esnetilmesini bekleyen adayların gönlü alınmalıdır.

KONTENJANLAR ARTTIRILMALIDIR

Seçim arefesinde partilerin en çok dile getireceği konu bu olacak. Tüm partiler, iktidara gelmeleri durumunda yapacakları memru alımlarını söyleyecek. Ancak rakamlar verilirken memur adayları kandırılmamalı, kontenjanların arttırılması ve uzun süredir atanamayan memur adaylarının önü açılmalıdır.

MÜLAKATLARA ÇÖZÜM

Son dönemlerde hemen hemen tüm memur alımlarında mülakat uygulanmaktadır. Mülakat uygulaması, birçok haksızlığı da beraberinde getirmektedir. Bu durum en aza indirilmeli ve kamuya personel alımında KPSS puanı esas alınıp atamaların bu doğrultuda yapılması gerekmektedir. 

2010 KPSS MAĞDURLARININ SESİ DUYULMALI

FETÖ'nün sorularını çalarak kendi elemanlarına dağıttığı 2010 KPSS'de kendi hakkıyla bir puan alan, ancak bu usulsüzlükler nedeniyle atanamayanların sorunu çözülmelidir.

UZUN SÜREDİR BEKLEYEN İLANLAR İÇİN HAREKETE GEÇİLMELİ (UZMAN ERBAŞ, PÖH, JÖH, MEMUR, POLİS, KAMU PERSONELİ,)

Mevcut iktidar, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada 2018 yılında kamuya 110 bin memur alımı yapılacağı müjdesini verdi. Amcak bu konuda henüz dişe dokunur bi adım atılmadı. Alım yapacağı duyurulan kurumlar, memur alımlarındaki sessizliğini koruyor. Buna son verilmeli ve memur adayları daha fazla mağdur edilmemelidir. 

BOŞ VAATLERLE MEMUR ADAYLARI KANDIRILMAMALIDIR

Uçuk vaatler verilerek memur adaylarının hayalleri ile oynanmalıdır. 

ADAYLARIN TALEPLERİ

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından beklediğiniz müjdeleri, memur alımlarını, seçim vaatleri ile ilgili düşüncelerinizi yazabilir, bilgi alış verişi yapabilirsiniz. (Yorum kısmına yazacağınız taleplere yeni haberimizde yer vereceğiz.)

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Erkan 49 dakika önce

boy şartının aranması kaldırılmalı veya makul bir boy uzunluğu istenilebilir sonuçta insanın elinde olmayan bir durum.

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Mert 48 dakika önce

Tüm lisans ve ön lisan mezunlarının bir sefere masus atamaları yapılsın istiyoruz

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Murat Güzel 46 dakika önce

Yaş sınırı kaldırılmalı bu konuyla ilgili kim harekete geçerse oyumuz ona olacaktır özellikle 1983 ile 1989 yıl arası çok mağdur

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Emre 32 dakika önce

Kpss a sinavinin uzerinden 1 yil gecmek üzere ve hala puanlarimizi kullanamadik.puanlarimiz yanacak.onceki yillarda hersene alim yapilan Vergi muf yard. Geliruzman yard. Mali hiz.uz.yar Defterdarlik Devlet gelir uz.yard Maliye uz.yard sinavlarindan 2018 icin hâla bir haber bir ses yok..lütfen sesimiz olun

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Ali 22 dakika önce

Sözleşmeli erlere de yeni haklar verilmeli iyileştirilmeler yapılmalıdır

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Ömer 21 dakika önce

Arkeoloğum ve alım yapılsın

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Ahmet 20 dakika önce

17 Bin Bekçi Alımı Tüm illere yayılmalı,Askerlik Şartı Kaldırılmalı ve Mülakatlarda Torpil Riski göz önünde bulundurularak Mülakatlar Olabildiğince en aza indirilmeli.
Öncelik Her zaman Okuyandan yana olmalı.Lisans-Ön lisans-Lise-İlkokul diyerek Gitmeli buna dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum..

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Ayşe 18 dakika önce

Tum lisans mezunlari mesleklerini yapabilmeli! Zaten egitimimizi aliyoruz birde kpss ye giriyoruz... Ve sonucta yine atanamiyoruz! Diplomalı olarak askeri ucretle meslegimiz disinda her yerde çalıştırılıyoruz!

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