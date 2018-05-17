Sahil Güvenlik Sivil Personel Alımı Sonuçlarına Göre KPSS Taban Puanları

Sahil Güvenlik Komutanlığı sivil memur alımı başvuru sonuçları önceki gün açıklandı.
Sonuçların açıklanması ile birlikte başvuru yapan adaylar, KPSS taban puanların hangi seviyede olduğunu araştırmaya başladı. Sahil Güvenlik, yaptığı sonuç açıklama duyurusunda herhangi bir liste yayımlamadı. T.C. kimlik numara ile yapılan sorgulama ile çıkan ekranda adayların mülakata girmeye hak kazanıp kazanamadığına yer verildi. Öte yandan sonuç ekranında adayın başvuru yaptığı kadronun KPSS taban puanına da yer verildi.
BAŞVURULAR 60 KPSS ŞARTI İLE YAPILDI
Sahil Güvenlik Komutanlığı, lise ve önlisans mezunlarının başvuru yapabileceği ilan için KPSS'den en az 60 puan alınmış olması şartını istiyordu. Ancak sonuçlara bakıldığında yoğun şekilde başvuru olduğu ve çoğu kadronun 80'nin altına düşmediği görülüyor.
Kpsscafe.com.tr olarak edindiğimiz bilgilere göre bazı kadroların taban puanları şu şekilde;
Ankara büro memuru 84
Samsun büro memuru 83
Ankara vava takip 86.4
Ankara büro personeli taban 82
Mersin büro memuru 81
Antalya büro memuru 81
Ankara büro personeli 80
Video montaj 60
Kasiyer 91,5
İzmir Bilgisayar Tek. 83
İzmir hizmetli 82
Mali işler hesap sorumlusu 74
İskenderun hizmetli 84.5
Amasra Bartin hizmetli taban 81
Mersin İnşaat Teknikeri 82.
MEMUR OLMAK İSTEYEN BU KADAR ADAY VARKEN ALIM SAYILARININ AZ OLMASI...
KPSS puan şartı 60 iken taban puanın bu kadar yüksek kapatması atama bekleyen yüz binlerce kişinin olduğunu gösteriyor. Mülakatlara alım yapılacak sayının 8 katı kadar aday çağrıldı. 1920 kişinin çağrıldığı mülakatlarda bile hemen hemen tüm kadrolar 80'nin altına düşmedi.
Bu nedenle memur alımları artmalıdır. Alım yapmayan, alım için uzun süre bekleyen kurumlar bir an önce ilan yayımlamalı ve gençlerin atanmalarının yolu açılmalıdır.
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