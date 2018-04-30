Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sahil Güvenlik Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman? Kaç Kişi Mülakata Çağrılacak?KPSS Taban Puanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu sivil memur alımı başvuru sonuçları için bekleyiş başladı. Peki sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaç kişi mülakatlara çağrılacak? KPSS taban puanı nedir?

banner396

Sahil Güvenlik Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman? Kaç Kişi Mülakata Çağrılacak?KPSS Taban Puanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu sivil memur alımı başvuru sonuçları için bekleyiş başladı. Peki sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaç kişi mülakatlara çağrılacak? KPSS taban puanı nedir?

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:56
Sahil Güvenlik Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman? Kaç Kişi Mülakata Çağrılacak?KPSS Taban Puanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuruları sona erdi.

Sahil Güvenlik personel alımı başvuruları bugün sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından başvuru yapan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını, KPSS puanının kaça kadar düşeceğini araştırmaya başladı.

KPSS 60 ŞARTI İLE ALIM OLDU

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan duyuruda lise ve önlisans mezunu adaylar arasından 240 personel alımı yapıldı. Alım için adayların KPSS 2016'dan en az 60 puan almış olması şartı arandı.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sahil Güvenlik Komutanlığı sivil memur alımı başvuru sonuçları, 15 Mayıs 2018 veya sonraki günlerde duyurulacak. 

KAÇ KATI ADAY MÜLAKATA ÇAĞRILACAK?

Sahil Güvenlik Komutanlığı ilanında her bir kadro için alım yapılacak sayının  katı kadar aday mülakata çağrılacak. Sıralama KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak. 

Mülakat sonrası süreç ile ilgili de şu ifadelere yer verildi:

Sınavlarda başarılı olan adaylar; 11.11.2016 tarihli ve 9431 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli Personel Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu almak üzere ilgili tam teşekküllü hastanelere sevk edileceklerdir. (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen olumsuz ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve ilgili hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.) İlgili hastanelerden “Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli Personel Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik tahkikatı işlemleri başlatılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.

KPSS TABAN PUANI

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri de KPSS taban puanı. Aşağıdaki yorum kısmından KPSS puanınızı ve başvuru yaptığınız pozisyonu yazarak KPSS puan sıralamasını tahmini olarak yapabilirsiniz.

SONUÇLAR AÇIKLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Sahil Güvenlik Personel AlımıMemur AlımıKamu Personeli AlımıSahil Güvenlik Personel Alımı Sonuçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ismail 2 saat önce

64 büro memuru

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Cafer Tayyar 2 saat önce

KPSS den 76.535 puan aldım ve sahil güvenlik komutanlığı destek personelligine başvuru yaptım Ankarayı yazdım 7 kişi alinacakmis ve 60 puan üstü istemişler şansım nedir acaba

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Enes 2 saat önce

82 hizmetli gelir mi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Esra 23 dakika önce

82 büro personeli gelir mi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
4 Bin ASDEP Memuru Alımı İçin Geri Sayım Bitiyor-İşte KPSS ve Mezuniyet Şartı
4 Bin ASDEP Memuru Alımı İçin Geri Sayım Bitiyor-İşte KPSS ve Mezuniyet Şartı
Polis Akademisi Yakın Zamanda İlan Yayımlayacak
Polis Akademisi Yakın Zamanda İlan Yayımlayacak
ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü En Az Lise Mezunu İşçi Alacak
ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü En Az Lise Mezunu İşçi Alacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim