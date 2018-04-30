Sahil Güvenlik Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman? Kaç Kişi Mülakata Çağrılacak?KPSS Taban Puanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuruları sona erdi.

Sahil Güvenlik personel alımı başvuruları bugün sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından başvuru yapan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını, KPSS puanının kaça kadar düşeceğini araştırmaya başladı.

KPSS 60 ŞARTI İLE ALIM OLDU

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan duyuruda lise ve önlisans mezunu adaylar arasından 240 personel alımı yapıldı. Alım için adayların KPSS 2016'dan en az 60 puan almış olması şartı arandı.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sahil Güvenlik Komutanlığı sivil memur alımı başvuru sonuçları, 15 Mayıs 2018 veya sonraki günlerde duyurulacak.

KAÇ KATI ADAY MÜLAKATA ÇAĞRILACAK?

Sahil Güvenlik Komutanlığı ilanında her bir kadro için alım yapılacak sayının katı kadar aday mülakata çağrılacak. Sıralama KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak.

Mülakat sonrası süreç ile ilgili de şu ifadelere yer verildi:

Sınavlarda başarılı olan adaylar; 11.11.2016 tarihli ve 9431 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli Personel Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu almak üzere ilgili tam teşekküllü hastanelere sevk edileceklerdir. (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen olumsuz ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve ilgili hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.) İlgili hastanelerden “Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli Personel Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik tahkikatı işlemleri başlatılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.

KPSS TABAN PUANI

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri de KPSS taban puanı. Aşağıdaki yorum kısmından KPSS puanınızı ve başvuru yaptığınız pozisyonu yazarak KPSS puan sıralamasını tahmini olarak yapabilirsiniz.

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