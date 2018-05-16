Sahil Güvenlik Memur Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından son dakika açıklamsı geldi.
Sahil Güvenlik Resmi sayfasından yapılan son dakika açıklamasında sivil memur alımı başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
S.G.K.LIĞI 2018 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
Başvurusu kabul olan arkadaşlar aşağıdaki yorum kısmından KPSS puanlarını yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirler.
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