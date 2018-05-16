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Sahil Güvenlik Memur Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada sivil memur alımı başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

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Sahil Güvenlik Memur Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada sivil memur alımı başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:43
Sahil Güvenlik Memur Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından son dakika açıklamsı geldi.

Sahil Güvenlik Resmi sayfasından yapılan son dakika açıklamasında sivil memur alımı başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

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Başvurusu kabul olan arkadaşlar aşağıdaki yorum kısmından KPSS puanlarını yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirler.

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Son Güncelleme: 16.05.2018 16:05
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Sahil 49 dakika önce

Girebilen varsa taban puan yazsın yoruma

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