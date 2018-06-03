Sağlıkçılardan KPSS 2018 5 Mektubu 'Sesimize Kulak Verin'

ÖSYM tarafından geçtiğimiz gün açıklanan başvuru kılavuzunda yer almasına rağmen keyfi sebeplerle daha önceki merkezi atamada yerleşen fakat göreve başlamayan kişilerin tekrar tercih yapamayacağı belirtilmişti. Buna rağmen sosyal medyada sağlık ataması bekleyen adayların moralini bozan çeşitli paylaşımlar geliyor. 2018 5'de tercih yapacak adayları gönül rahatlığıyla işlemlerini gerçekleştirebilirler. İlgili kılavuzda 2018/4 'e ilişkin uyarı bulunuyor.

KPSS Cafe'ye sağlıkçı arkadaşlarımızdan gelen mail şu şekilde : "ÖSYM 2018/4'de yerleşen kişilerin Merhabalar kolay gelsin. Sağlık Bakanlığının KPSS ile yapmış olduğu 2018/4 alımlarında tercih verip yerleşenler keyfi sebeplerden dolayı yerleştikleri kadrolara gitmeyip önümüzdeki günlerde başlayacak 2018/5 alımlarında tekrar tercih verip tekrar yerleşmeyi düşünmekteydiler. Lakin Sağlık Bakanlığı atama bekleyen 400 bin sağlıkçının sesine kulak vererek gereken adımı atmıştır.

Olası mağduriyete Sağlık Bakanlığı göz yummayarak, kanunda yer alan maddeleri uygulayarak tercihlere koyduğu birkaç madde ile tedbir almıştır. Bu adımlardan sonra 2018/5 personel alımına;

1)2018/5 öncesi alımlarda(2018/4, 2017/5 vs.) yerleşmiş veya göreve başlamış 4Bli çalışanlar,

2)2018/4 ile yerleşmiş fakat 'kpss puanım yüksek bu benim hakkım' diyerek tercih vermeyi düşünenler

3)2018/5 öncesi üniversite hastanelerine yerleşip sözleşme imzalanyanlar tercih veremeyeceklerdir. Atanamayan 400 bin sağlıkçı olarak sesimiz olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz.Son olarak atanan yada atama bekleyen kimsenin mağdur olmaması adına bu konuyu haberleştirmenizi beklemekteyiz. Etkili bir iletişim kanalı olmanızdan dolayı sizlere güveniyoruz ve haberlerinizi merakla takip ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz."

18 BİN PERSONEL ALINACAK

ağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilecek 18 bin personelin belirlenmesi için tercih süreci başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Sn. Ahmet Demircan'ın açıkladığı, kısa süre sonra da ÖSYM'den duyurusu yapılan 18 bin sözleşmeli personel alımı için tercih süreci yarından itibaren başlayacak. 2016 KPSS puanlarıyla gerçekleşecek alımlar için adaylar 11 Haziran 2018 tarihine kadar ais.osym.gov.tr üzerinden tercihlerini yapabilecekler. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'nca yapılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verilmişti :

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 18.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2018/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim - Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır. Adaylar tercihlerini, 04– 11 Haziran 2018 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir.

ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını tercih etmek isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların, 07 Haziran 2018 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Anılan Başkanlığın duyurularına istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapmayacaklardır.