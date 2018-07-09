Sağlık İşçisi Alımı İçin Yeni Açıklama: İlan Tarihi Belli Oldu

Sağlık Bakanlığı müsteşarından 9 bin sağlık işçisialımı hakkında bir açıklama geldi.
Memurlar .net'te yer alan haber aynen şu şekilde;
Memurlar.net olarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Törenine davet edildiğimiz belirtmiştik.
Külliye'de Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş ile görüştük. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, 9 bin sağlık işçisi alımına dair açıklamanın önümüzdeki hafta yapılacağını belirtti.
BAKAN 18 BGİN ALIMDAN SONRA DEMİŞTİ
Sağlık Bakanı Mayıs ayı başında yaptığı açıklamada 18 bin sağlık personeli alımı için Haziran ayında ilana çıkacaklaırnı belirtirken, bu ilanın hemen ardından da 19 bin sağlık işçisi alımı için de ilana çıkacaklarını söyledi.
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Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/761226/9-bin-saglik-iscisi-alimi-icin-aciklama.html