Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sağlık İşçisi Alımı İçin Yeni Açıklama: İlan Tarihi Belli Oldu

Sağlık Bakanı İŞKUR aracılığıyla yıl sonuna kadar 19 bin salık işçisi alımı yapacak. İlk etapta 9 binlik alım için ilana çıkacak olan Bakanlık bu alımları KPSS puanı ile yapacak.

banner396

Sağlık İşçisi Alımı İçin Yeni Açıklama: İlan Tarihi Belli Oldu

Sağlık Bakanı İŞKUR aracılığıyla yıl sonuna kadar 19 bin salık işçisi alımı yapacak. İlk etapta 9 binlik alım için ilana çıkacak olan Bakanlık bu alımları KPSS puanı ile yapacak.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 19:02
Sağlık İşçisi Alımı İçin Yeni Açıklama: İlan Tarihi Belli Oldu

Sağlık Bakanlığı müsteşarından 9 bin sağlık işçisialımı hakkında bir açıklama geldi.

Memurlar .net'te yer alan haber aynen şu şekilde;

Memurlar.net olarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Törenine davet edildiğimiz belirtmiştik.

Külliye'de Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş ile görüştük. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, 9 bin sağlık işçisi alımına dair açıklamanın önümüzdeki hafta yapılacağını belirtti.

BAKAN  18 BGİN ALIMDAN SONRA DEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Mayıs ayı başında yaptığı açıklamada 18 bin sağlık personeli alımı için Haziran ayında ilana çıkacaklaırnı belirtirken, bu ilanın hemen ardından da 19 bin sağlık işçisi alımı için de ilana çıkacaklarını söyledi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/761226/9-bin-saglik-iscisi-alimi-icin-aciklama.html

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıSağlık Işçisi AlımıSağlık Personeli Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alınacak! Başvuru Tarihleri Belli Oldu
Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alınacak! Başvuru Tarihleri Belli Oldu
SSM Sözleşmeli Personel Alacak! Yaş-Mezuniyet Şartı ve Diğer Şartlar Açıklandı
SSM Sözleşmeli Personel Alacak! Yaş-Mezuniyet Şartı ve Diğer Şartlar Açıklandı
ÖSYM 2018-6 Başvuruları Devam Ediyor
ÖSYM 2018-6 Başvuruları Devam Ediyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim