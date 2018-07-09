Sağlık İşçisi Alımı İçin Yeni Açıklama: İlan Tarihi Belli Oldu

Sağlık Bakanı İŞKUR aracılığıyla yıl sonuna kadar 19 bin salık işçisi alımı yapacak. İlk etapta 9 binlik alım için ilana çıkacak olan Bakanlık bu alımları KPSS puanı ile yapacak.