Sağlık Bakanlığı ile Üniversitelerin Personel Alımı Çakıştı-Düşük KPSS'li Adaylar Mağdur Oldu

Üniversiteler ile Sağlık bakanlığının personel alımları çakıştı-Düşük KPSS'liler mağdur oldu.

Sağlık Bakanlığı 2018 yılında şimdiye kadar 27 bin kamu personelinin atamasını yaptı. Üniversiteler ise şimdiye kadar 10 bine yakın personel alımı için ilan yayımladı. İki şekilde yapılan alımlarda mülakat yapılmadı ve KPSS puan sıralamasına göre alımlar yapıldı.

ÖNCE 3 DÖNEM ALIM YAPILACAKTI-SONRA 2'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yılın ilk günlerinde yaptığı açıklamada Bakanlığa 9-9-9 biner olarak 3 dönemde personel alımı yapılacağını söylemiş, ancak bu alımlardan 18 bini Haziran ayında yapıldı.

Üniversiteler de Nisan ayından itibaren art arda ilanlar yayımladı. Hem ilk hem de ikinci Sağlık ataması üniversitelerin sağlık personeli alımları ile çakıştı. Bu da üniversitelere personel alımının yapılamamasına neden oldu.

Sağlık kadroları için üniversitelere tercih yapan adaylar, sıralama gelmesine rağmen Sağlık Bakanlığının atamasını bekledi ve bu atama ile yerleşti. Öyle ki üniversiteler belirledikleri yedek adayları bile çağırmalarına rağmen alacağı personel sayısını tamamlayamadı.

Yüksek puan alanların sağlıkta atanması ve aynı zamanda üniversitelere başvurması, iki alımda da düşük puanlıları mağdur etti. Zira yüksek puanlı aday iki alımdan birine yerleşti diğer kadro ise boşta kaldı.

Bu durum üniversite hastanelerini de mağdur etmektedir. Personel eksiğinin tamamlanmaması, hizmetlerin aksamasına, mevcut personellerin daha fazla çalışmasına ve vatandaşların mağdur olmasına yol açacaktır.

Bu nedenle üniversitelerin alım yapamadığı bölümler için yeniden ilana çıkması gerekmektedir. Yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı başka atama yapmayacağı için yapılacak alıma yeterli sayı başvuru yapacak.

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