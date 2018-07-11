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Sağlık Bakanlığı ile Üniversitelerin Personel Alımı Çakıştı-Düşük KPSS'li Adaylar Mağdur Oldu

Sağlık Bakanlığı ile Üniversitelerin sağlık personeli alımları yılın ilk yarısına sıkıştırıldı ve alımlar çakıştı. bu durum ise adayları mağdur etti.

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Sağlık Bakanlığı ile Üniversitelerin Personel Alımı Çakıştı-Düşük KPSS'li Adaylar Mağdur Oldu

Sağlık Bakanlığı ile Üniversitelerin sağlık personeli alımları yılın ilk yarısına sıkıştırıldı ve alımlar çakıştı. bu durum ise adayları mağdur etti.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 20:30
Sağlık Bakanlığı ile Üniversitelerin Personel Alımı Çakıştı-Düşük KPSS'li Adaylar Mağdur Oldu

Üniversiteler ile Sağlık bakanlığının personel alımları çakıştı-Düşük KPSS'liler mağdur oldu.

Sağlık Bakanlığı 2018 yılında şimdiye kadar 27 bin kamu personelinin atamasını yaptı. Üniversiteler ise şimdiye kadar 10 bine yakın personel alımı için ilan yayımladı. İki şekilde yapılan alımlarda mülakat yapılmadı ve KPSS puan sıralamasına göre alımlar yapıldı.

ÖNCE 3 DÖNEM ALIM YAPILACAKTI-SONRA 2'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yılın ilk günlerinde yaptığı açıklamada Bakanlığa 9-9-9 biner olarak 3 dönemde personel alımı yapılacağını söylemiş, ancak bu alımlardan 18 bini Haziran ayında yapıldı.

Üniversiteler de Nisan ayından itibaren art arda ilanlar yayımladı. Hem ilk hem de ikinci Sağlık ataması üniversitelerin sağlık personeli alımları ile çakıştı. Bu da üniversitelere personel alımının yapılamamasına neden oldu.

Sağlık kadroları için üniversitelere tercih yapan adaylar, sıralama gelmesine rağmen Sağlık Bakanlığının atamasını bekledi ve bu atama ile yerleşti. Öyle ki üniversiteler belirledikleri yedek adayları bile çağırmalarına rağmen alacağı personel sayısını tamamlayamadı.

Yüksek puan alanların sağlıkta atanması ve aynı zamanda üniversitelere başvurması, iki alımda da düşük puanlıları mağdur etti. Zira yüksek puanlı aday iki alımdan birine yerleşti diğer kadro ise boşta kaldı.

Bu durum üniversite hastanelerini de mağdur etmektedir. Personel eksiğinin tamamlanmaması, hizmetlerin aksamasına, mevcut personellerin daha fazla çalışmasına ve vatandaşların mağdur olmasına yol açacaktır.

Bu nedenle üniversitelerin alım yapamadığı bölümler için yeniden ilana çıkması gerekmektedir. Yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı başka atama yapmayacağı için yapılacak alıma yeterli sayı başvuru yapacak.

Siz de aşağıdaki yorum kısmından bu konudaki düşünce ve taleplerinizi yazabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ümmü Gülsüm 20 saat önce

Düşük puanlı olup mesleğini bi o kadar gönüllü yapmak için can atan insanlar var göz önünde bulundurulması gerekir görmezden gelmeyin lütfen.

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Serap 20 saat önce

Hiç lise mezun hemşire adayları yerleşemiyor zaten yerleşemedi hep magdur durumda kalıyoruz biz hemşire olmayı tercih ettik vatanımız için sistem sürekli degişiyor meslek okudıgumuz için diger liselerle aynı kefedeyiz bize bu hak verildiyse görevimizi icra etmek istiyoruz lütfen sesimizi duyurur musunuz benim gibi çok ama çok arkadaşımız var ilginize teşekkür ederim

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Asfg 20 saat önce

Ortaöğretim için önceden çalışmış olma şartı bekirkenesinler Allah aşkına. Hiç olmazsa üni mezunlarının yarısı kadar alsınlar..

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Hemşire 19 saat önce

Düşük puan dediği de 82 (atama yok)

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Sibel 20 saat önce

Eşref Fakıbaba'da bizi mağdur etti Allah Hakkımızı sana bırakmasın..

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Saffet 20 saat önce

Daha önce tercih yapmış ve atanmış birinin yeni alımda da tercih yapabilmesi kadar saçma sapan bir uygulama yok.Adam atanmış güvenlik soruşturmasının sonucunu bekliyor o arada bir atama daha oluyor adam tekrar tercih yapıyor.

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Yorumcu 20 saat önce

Tek derdimiz bu olsun neymiş düşük puan alan sağlıkçılar mağdur.Dışarıda o kadar yüksek puan alıpta mağdur olan var ki bunları neden hiç kimse görmüyor

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Murat Güzel 19 saat önce

Ya bırakın Allah aşkına sağlıktan yılda 30 binden fazla aday alınıyor bizim bölümden hiç alım yok bilişim teknolojileri bilgisayar bölümünde çalışanlar genelde hastane sağlık ocağı bilgisayar işlerinde çalışması lazım niye bizi almıyorlar illa sağlık mı okuyup oraya geçmek lazım bırakın bu işleri ya hak eden puanını alan girer kpss siz dışarıdan sözleşmeli alan kurumlar hastaneler var kpss lide 60 puandan başlayan alımlar var gidip araştırın işi sizin ayağınıza getirecek değiller

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