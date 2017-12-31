PTT Personel Alımları Yeni Yılda Son Sürat Devam Edecek!

Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçtiğimiz günlerde atamaya hak kazanan ve güvenlik soruşturması olumlu olan 1750 kişilik PTT personelinin iş başı yaptırılacağını müjdelemişti.

Geçtiğimiz yıl PTT personel alımları açısından oldukça sıkıntılı geçmişti. Danıştay'ın sadece mülakatla alımlara ilişkin yürütmeyi durdurma kararı alması, PTT'nin yönetmelik değişikliği yapacağız açıklaması derken, 2018 yılına sayılı gün kala KHK ile PTT personel alımlarını yakından ilgilendiren ilgili KHK gelmişti. Burada "Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri PTT ve iştirakleri tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaz." maddesi yürürlüğe girmişti.

Bu sayede Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı ile iptal edilen süreç yeniden başlamıştı. PTT'nin önümüzdeki yıl da geçtiğimiz yıl planladığı gibi minimum 5 bin sözleşmeli personel istihdam etmesi planlanıyor. PTT'nin yeni alımlarında yaş ve eğitim şartlarının değişip değişmeyeceğiyse henüz bilinmiyor. PTT personel alımlarıyla ilgili tüm son dakika gelişmelerini siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.

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