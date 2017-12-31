Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

PTT Personel Alımları Yeni Yılda Son Sürat Devam Edecek!

Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçtiğimiz günlerde atamaya hak kazanan ve güvenlik soruşturması olumlu olan 1750 kişilik PTT personelinin iş başı yaptırılacağını müjdelemişti.

banner396

PTT Personel Alımları Yeni Yılda Son Sürat Devam Edecek!

Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçtiğimiz günlerde atamaya hak kazanan ve güvenlik soruşturması olumlu olan 1750 kişilik PTT personelinin iş başı yaptırılacağını müjdelemişti.

31 Aralık 2017 Pazar 19:52
PTT Personel Alımları Yeni Yılda Son Sürat Devam Edecek!

PTT Personel Alımları Yeni Yılda Son Sürat Devam Edecek!

Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçtiğimiz günlerde atamaya hak kazanan ve güvenlik soruşturması olumlu olan 1750 kişilik PTT personelinin iş başı yaptırılacağını müjdelemişti.

Geçtiğimiz yıl PTT personel alımları açısından oldukça sıkıntılı geçmişti. Danıştay'ın sadece mülakatla alımlara ilişkin yürütmeyi durdurma kararı alması, PTT'nin yönetmelik değişikliği yapacağız açıklaması derken, 2018 yılına sayılı gün kala KHK ile PTT personel alımlarını yakından ilgilendiren ilgili KHK gelmişti. Burada "Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri PTT ve iştirakleri tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaz." maddesi yürürlüğe girmişti.

Bu sayede Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı ile iptal edilen süreç yeniden başlamıştı. PTT'nin önümüzdeki yıl da geçtiğimiz yıl planladığı gibi minimum 5 bin sözleşmeli personel istihdam etmesi planlanıyor. PTT'nin yeni alımlarında yaş ve eğitim şartlarının değişip değişmeyeceğiyse henüz bilinmiyor. PTT personel alımlarıyla ilgili tüm son dakika gelişmelerini siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

POMEM'DE ADAYLARA HANGİ SORULAR SORULUYOR? CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

Kamuya Personel Alımları, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

Facebook grubuna katılım  için TIKLAYIN.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
PttPTT Personel AlımlarıPtt Sözleşmeli Personel Alımları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BTK 71 Personel Alımı için Şartlar Açıklandı! (Başvuru Tarihleri, Şartlar, Sınav Konuları)
BTK 71 Personel Alımı için Şartlar Açıklandı! (Başvuru Tarihleri, Şartlar, Sınav Konuları)
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 70 Memur Alımı (KPSS A) Başvuruları Sürüyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 70 Memur Alımı (KPSS A) Başvuruları Sürüyor
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur Alımı Yapıyor (Başvurular Başladı)
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur Alımı Yapıyor (Başvurular Başladı)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim