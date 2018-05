PTT Memur Alımı Sınav Konuları , Soru Sayısı ve Sınav Yerleri

PTT KPSS şartsız kamu personeli alım ilanının yayımlanmasının ardından memur adayları araştırmalara başladı.

KPSS şartı olmadığı için yazılı sınav yapılacak. Birçok kadro için yazılı sınav atamaya yeterli olacak. Kadro dağılımını yazdığımız haberimizde kadroların yanında göstermektedir. Kadrolar için yapılacak sınava gitmek için TIKLAYIN

SINAV NASIL OLACAK? NEREDE YAPILACAK?

Yazılı sınavlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınav test usulü yapılacak ve her soru beş seçenekli olacaktır,

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı) yazılı sınavlarında, genel yetenek ve genel kültür konularından 100 (yüz) soru sorulacaktır.

Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, Postacı (Firma elemanı) yazılı sınavlarında genel yetenek ve genel kültür konularından 40 (kırk), mesleki alandan 60 (altmış) soru sorulacaktır.

SINAV KONULARI

KPSS memur alımı için yapılacak sınavda her kadro için konular şu şekilde;

2018/1 AVUKAT,MİMAR,MÜHENDİS, PTT UZMAN YARDIMCISI, GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ, TEKNİKER, POSTACI YAZILI SINAVLARI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR ALANI KONU BAŞLIKLARI

1 SÖZEL AKIL YÜRÜTME

2 TÜRKÇE PARAGRAF, DİL BİLGİSİ VE YAZIM KURALLARI

3 ÖLÇME BECERİSİ

4 SAYISAL VE MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME

5 TARİH

6 TÜRKİYE COĞRAFYASI

7 TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ

8 GENEL, KÜLTÜREL VE GÜNCEL SOSYO EKONOMİK KONULAR

2018/1 PERSONEL ALIMI AVUKAT YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 T.C. ANAYASASI

2 İŞ HUKUKU

3 CEZA HUKUKU

4 TİCARET HUKUKU

5 MEDENİ HUKUK

6 İCRA VE İFLAS HUKUKU

7 MEDENİ USUL HUKUKU

8 BORÇLAR HUKUKU

9 İDARE HUKUKU

2018/1 PERSONEL ALIMI MİMAR YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 MİMARLIK TARİHİ

2 MİMARİ PROJE TASARIMI

3 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİM

4 YÖNETMELİKLER (YANGIN,DEPREM, OTOPARK,ENGELLİ vs.)

5 ÜNLÜ MİMARİ YAPILAR

6 GENEL KÜLTÜR

7 MALZEME ve YAPI BİLGİSİ

8 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

9 4735 SAYILI SÖZLEŞME KANUNU

10 3194 SAYILI İMAR KANUNU

11 İÇ MİMARLIKTA TEMEL TASARIM

12 KÜLTÜREL MEKANLAR

13 MOBİLYA TASARIMI VE KONSTRÜKSİYONU

14 MEKAN ANALİZİ

15 MİMARLIK YAPI BİLGİSİ

16 AYDINLATMA - RENK - IŞIK

2018/1 PERSONEL ALIMI BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 VERİTABANI BİLGİSİ

2 KATMANLI MİMARİ VE WEB TEKNOLOJİLERİ MİMARİSİ (MİDDLEWARE SİSTEMLER)

3 SQL SORGULAMA DİLİ

4 İŞLETİM SİSTEMİ (UNİX, LİNUX, WİNDOWS) BİLGİSİ

5 DONANIM BİLGİSİ (SUNUCU, PC, STORAGE, SWİTCH, SAN VS.)

6 NETWORK BİLGİSİ (TCP/IP, LAN, WAN, SWİTCH, HUB, FİREWALL VS.)

7 BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLGİSİ

8 TEMEL JAVA BİLGİSİ

9 TEMEL .NET FRAMEFORK BİLGİSİ

10 OBJECT ORİENTED PROGRAMLAMA BECERİSİ

11 DESİGN PATTERNS

12 MVC PROGRAMLAMA

13 SPRİNG BOOT FRAMEWORK

14 HİBERNATE, JPA, ENTİTY FRAMEWORK VB. ORM İMPLEMENTASYOSLARI

15 SOAP VE RESTFUL WEB SERVİSLER

2018/1 PERSONEL ALIMI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

2 ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

3 ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ

4 ELEKTRİK MAKİNELERİ

5 AYDINLATMA TEKNİĞİ

6 YENİLENEBİLİR ENERJİ

7 ASANSÖR YAPIM VE MONTAJ KURALLARI

8 ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ PROJELENDİRME VE UYGULAMA ESASLARI

9 YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMLERİ PROJELENDİRME VE UYGULAMA ESASLARI

2018/1 PERSONEL ALIMI İNŞAAT MÜHENDİSİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ

2 KABUL VE MUAYENE YÖNETMELİĞİ

3 YAPI BİLGİSİ

4 MALZEME BİLGİSİ

5 MUKAVEMET

6 YAPI STATİĞİ

7 ÇELİK YAPILAR

8 YAPI DİNAMİĞİ

9 ZEMİN MEKANİĞİ

10 BETONARME YAPILAR

11 4734 SAYILI KANUN VE UYGULAMALAR

12 4735 SAYILI KANUN VE UYGULAMALAR

13 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİM

2018/1 PERSONEL ALIMI MAKİNE MÜHENDİSİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 ISITMA TESİSATI

2 SIHHİ TESİSAT

3 SOĞUTMA TESİSATI

4 KLİMA TESİSATI

5 HAVALANDIRMA TESİSATI

6 MEKANİK TESİSAT OTOMASYON SİSTEMLERİ

2018/1 PERSONEL ALIMI HARİTA MÜHENDİSİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 İMAR MEVZUATI

2 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3 KADASTRO MEVZUATI

4 HARİTACILIK YAZILIMLARI

5 İFRAZ, TEVDİT, YOLA TERKİN, İHDAS, PLAN TADİLATI

6 APLİKASYON, PLANKOTE

7 SINIRLANDIRMA HARİTALARI

8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

9 TAŞINMAZ HUKUKU

10 KAMULAŞTIRMA KANUNU

2018/1 PERSONEL ALIMI PTT UZMAN YARDIMCISI (HUKUK) YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 T.C. ANAYASASI

2 İŞ HUKUKU

3 CEZA HUKUKU

4 TİCARET HUKUKU

5 MEDENİ HUKUK

6 İCRA VE İFLAS HUKUKU

7 MEDENİ USUL HUKUKU

8 BORÇLAR HUKUKU

9 İDARE HUKUKU

2018/1 PERSONEL ALIMI PTT UZMAN YARDIMCISI (ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ) YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

2 SİSTEM ANALİZİ

3 İŞ ETÜDÜ

4 ERGONOMİ

5 YÖNETİM VE ORGANİZASYON

6 SİSTEM SİMİLASYONU

7 TESİS PLANLAMA VE YERLEŞİMİ

8 İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL

9 ÜRETİM PLANLAMA VE STOK KONTROLÜ

10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

2018/1 PERSONEL ALIMI PTT UZMAN YARDIMCISI YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 MİKRO İKTİSAT

2 MAKRO İKTİSAT

3 PARA-BANKA-KREDİ

4 TÜRKİYE EKONOMİSİ

5 ULUSLARARASI İKTİSAT

6 GENEL MUHASEBE

7 MALİ TABLOLAR ANALİZİ

8 MALİYE TEORİSİ

9 MALİYE POLİTİKASI

10 VERGİ HUKUKU

11 BÜTÇE

12 KAMU BORÇLARI

13 KAMU GİDERLERİ

14 KAMU GELİRLERİ

15 T.C. ANAYASASI

16 CEZA HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )

17 TİCARET HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )

18 MEDENİ HUKUK (GENEL HÜKÜMLER )

19 İCRA VE İFLAS HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )

20 BORÇLAR HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )

21 İDARE HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )

22 İŞLETME YÖNETİMİ

23 PAZARLAMA YÖNETİMİ

24 FİNANSAL YÖNETİM

2018/1 PERSONEL ALIMI BİLGİSAYAR TEKNİKERİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 TEMEL VERİTABANI BİLGİSİ

2 TEMEL N KATMANLI MİMARİ VE WEB TEKNOLOJİLERİ MİMARİSİ (MİDDLEWARE SİSTEMLER)

3 TEMEL SQL SORGULAMA DİLİ

4 TEMEL İŞLETİM SİSTEMİ (UNİX, LİNUX, WİNDOWS) BİLGİSİ

5 TEMEL DONANIM BİLGİSİ (SUNUCU, PC, STORAGE, SWİTCH, SAN VS.)

6 TEMEL NETWORK BİLGİSİ (TCP/IP, LAN, WAN, SWİTCH, HUB, FİREWALL VS.)

7 TEMEL BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLGİSİ

8 MİCROSOFT UYGULAMALARI BİLGİSİ (WORD, EXCEL, POWER POİNT VS.)

2018/1 PERSONEL ALIMI MATBAACILIK TEKNİKERİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 OFSET BASKI TEKNİKLERİ

2 REPRODÜKSİYON

3 SÜREKLİ FORM BASKI

4 MATBAA MALZEMELERİ (İSG İLE İLGİLİ)

5 BASKI SONRASI TEKNİKLERİ

6 MÜCELLİTHANE

7 DİJİTAL BASKI

8 TASARIM MONTAJ

9 KAĞIT GRAMAJI VE ÇEŞİTLERİ

10 DEPOLAMA VE STOKLAMA

2018/1 PERSONEL ALIMI TEKNİK RESSAM YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 TEKNİK RESİMİN ÖNEMİ

2 GEOMETRİK ŞEKİLLERİN ÇİZİM METHODLARI

3 İZDÜŞÜM KAVRAMI VE YÖNTEMİ

4 GÖRÜNÜŞ ÇIKARTMA ESASLARI

5 KESİT ALMA YÖNTEM TEKNİK VE ESASLARI

6 ÖLÇEK VE ÖLÇÜLENDİRME

7 ALAN VE HACİM HESAPLAMALARI

8 PERSPEKTİF KAVRAM YÖNTEM VE ÇEŞİTLERİ

9 MALZEME BİLGİSİ

2018/1 PERSONEL ALIMI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKER YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 ELEKTRİK MALZEME BİLGİSİ

2 ELEKTRİK ÖLÇME TEKNİĞİ

3 ASANSÖR BAKIM ONARIM VE UYGULAMALARI

4 ELEKTRİK MAKİNELERİ

5 AYDINLATMA TEKNİĞİ

6 ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ UYGULAMA VE BAKIM-ONARIM ESASLARI

7 ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJELENDİRME VE UYGULAMA ESASLARI

2018/1 PERSONEL ALIMI İNŞAAT TEKNİKERİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ

2 KABUL VE MUAYENE YÖNETMELİĞİ

3 YAPI BİLGİSİ

4 MALZEME BİLGİSİ

5 4734 SAYILI KANUN VE UYGULAMALAR

6 4735 SAYILI KANUN VE UYGULAMALAR

7 BAKIM ONARIM İMALAT (BETON, KALIP, ÇATI, BEZEME ,ALÇI, DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI, KAZI, PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALAR, PVC DOĞRAMA VE KAPLAMALAR, SÜSLEME, BOYA, DUVAR, SIVA, YALITIM)

2018/1 PERSONEL ALIMI MAKİNE TEKNİKERİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 KAYNAK TEKNOLOJİSİ

2 TEKNİK RESİM

3 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ

4 MALZEME TEKNOLOJİSİ

5 ÖLÇME VE KONTROL

6 ÇEVRE KORUMA, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2018/1 PERSONEL ALIMI METAL İŞLERİ TEKNİKERİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 KAYNAK TEKNOLOJİSİ

2 TEKNİK RESİM

3 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ

4 MALZEME TEKNOLOJİSİ

5 ÖLÇME VE KONTROL

6 ÇEVRE KORUMA, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2018/1 PERSONEL ALIMI HARİTA TEKNİKERİ YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 İMAR MEVZUATI

2 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3 KADASTRO MEVZUATI

4 HARİTACILIK YAZILIMLARI

5 İFRAZ, TEVDİT, YOLA TERKİN, İHDAS, PLAN TADİLATI, APLİKASYON, PLANKOTE UYGULAMALARI

6 SINIRLANDIRMA HARİTALARI, HALİHAZIR HARİTA YAPIMI

7 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

8 TAŞINMAZ HUKUKU

9 KAMULAŞTIRMA KANUNU

2018/1 PERSONEL ALIMI POSTACI YAZILI SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 POSTA MEVZUATI

2 KAYITLI GÖNDERİLER

3 KAYITSIZ GÖNDERİLER

4 TEBLİGAT

5 POSTA KOLİSİ, KARGOSU

6 YURTDIŞI GÖNDERİLER

7 ÖZEL HİZMETLER

8 ÜCRET TARİFESİ

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU MEZUNİYET ŞARTI İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

TÜM MEMUR ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER