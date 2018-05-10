PTT KPSS'siz 5 Bin Personel Alımı Başvuru Başlangıç Tarihi ve Her Kadro İçin Mezuniyet Şartı

On binlerce memur adayı tarafından büyük bir merak ve heyecanla beklenen PTT memur alım ilanı geçtiğimiz gün yayımlandı.
KPSS şartı olmadan yapılacak kamu personeli alım ilanında PTT, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplamda 5 bin personel alımı yapacak. İlanın yayımlanmasının ardından memur adayları, hangi pozisyona başvuru yapabileceğini ve başvuruların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak bu haberimizde hangi kadroya hangi mezunlardan
PTT MEMUR ALIMINDA HER KADRO İÇİN İSTENEN MEZUNİYET ŞARTI ŞU ŞEKİLDE;
PTT MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN
PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
PTT Kamu personeli alımı başvuruları 14 Mayıs 2018 günü başlayacak ve 18 Mayıs tarihine kadar alınacak. Başvurular internet üzerinden yapılacak. Daha sonra ise sınav için 60 TL ücret ödemesi yapılacak.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER
Sadece b sınıfı ehliyet olsa olmaz mı illaki a2 de olacakmı
PTT A.Ş.'nin 5 bin kişilik personel alımı geçen hafta yayımlanmıştı.
İlanda şu şart yer almaktadır:
"2018/1 personel alımı başvuru tarihi itibariyle Mernis adresinin bulunduğu İl'de en az bir yıl süre ile ikamet edenler, PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlara başvuru yapacaktır."
Ancak naklen geçişleri en aza indirmek için konulan bu şart adayların tepkisine neden olmaktadır.
İŞKUR bile, Danıştay kararı sonrasında işçi alımlarında aranan ikamet etme şartını kaldırmışken PTT'nin bu yola başvurmasının haksızlık oluşturacağı belirtilmektedir.
Örneğin "mimar alımında sadece 14 il var diğer 67 ildeki mimarın hakkı ne olacak? Postacı alımında 73 il var diğer 8 ilde yıllardır bu iş için bekleyen adayların günahı nedir? Osmaniye, Türkiye'de posta hizmetleri bölümünün açıldığı ilk il ve o ilde o bölümü okumuş yüzlerce aday varken Osmaniye'den de alım yok, oradaki adaylar sınava dahi giremeyecek mi?" diye sorulmaktadır.
Dolaysıyla haksızlıklar oluşmaması açısından ikamet şartının yeniden gözden geçirilmesinde yarar bulunmaktadır.
İkametgah işi acil olarak düzeltilmelidir..
Kamu personeli seçme sınavı namı değer Kpss.
Eğer bu sınav olmadan memur olunuyorsa neden
Lisan 5 milyon kusur
Önlisan 1.5 milyon kusur
Lise 3.2 milyon kusur
Bu kadar insan bu sınava giriyor.
Yakında üniversite girişlerini de mülakatla yaparlar ve o an ne olacağını bu 9.7 milyon kusur sınava giren insan çok iyi biliyor.