PTT KPSS'siz 5 Bin Personel Alımı Başvuru Başlangıç Tarihi ve Her Kadro İçin Mezuniyet Şartı

On binlerce memur adayı tarafından büyük bir merak ve heyecanla beklenen PTT memur alım ilanı geçtiğimiz gün yayımlandı.

KPSS şartı olmadan yapılacak kamu personeli alım ilanında PTT, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplamda 5 bin personel alımı yapacak. İlanın yayımlanmasının ardından memur adayları, hangi pozisyona başvuru yapabileceğini ve başvuruların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak bu haberimizde hangi kadroya hangi mezunlardan

PTT MEMUR ALIMINDA HER KADRO İÇİN İSTENEN MEZUNİYET ŞARTI ŞU ŞEKİLDE;

PTT MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PTT Kamu personeli alımı başvuruları 14 Mayıs 2018 günü başlayacak ve 18 Mayıs tarihine kadar alınacak. Başvurular internet üzerinden yapılacak. Daha sonra ise sınav için 60 TL ücret ödemesi yapılacak.

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