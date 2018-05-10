Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

PTT KPSS'siz 5 Bin Personel Alımı Başvuru Başlangıç Tarihi ve Her Kadro İçin Mezuniyet Şartı

PTT'ye KPSS şartı olmadan 5 bin adet kamu personeli alımı yapılacak. Peki PTT memur alımına kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak? Başvuru ekranı ne zaman açılacak?

banner396

PTT KPSS'siz 5 Bin Personel Alımı Başvuru Başlangıç Tarihi ve Her Kadro İçin Mezuniyet Şartı

PTT'ye KPSS şartı olmadan 5 bin adet kamu personeli alımı yapılacak. Peki PTT memur alımına kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak? Başvuru ekranı ne zaman açılacak?

10 Mayıs 2018 Perşembe 14:27
PTT KPSS'siz 5 Bin Personel Alımı Başvuru Başlangıç Tarihi ve Her Kadro İçin Mezuniyet Şartı

On binlerce memur adayı tarafından büyük bir merak ve heyecanla beklenen PTT memur alım ilanı geçtiğimiz gün yayımlandı.

KPSS şartı olmadan yapılacak kamu personeli alım ilanında PTT, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplamda 5 bin personel alımı yapacak. İlanın yayımlanmasının ardından memur adayları, hangi pozisyona başvuru yapabileceğini ve başvuruların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak bu haberimizde hangi kadroya hangi mezunlardan 

PTT MEMUR ALIMINDA HER KADRO İÇİN İSTENEN MEZUNİYET ŞARTI ŞU ŞEKİLDE;

PTT MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PTT Kamu personeli alımı başvuruları 14 Mayıs 2018 günü başlayacak ve 18 Mayıs tarihine kadar alınacak. Başvurular internet üzerinden yapılacak. Daha sonra ise sınav için 60 TL ücret ödemesi yapılacak.

BAŞVURU EKRANI AÇILDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için--->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için--->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>>TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.05.2018 17:22
Anahtar Kelimeler:
Ptt Memur AlımıPTT Personel AlımıKamu Personeli AlımıMemur AlımıKpsssiz Memur Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kadir 3 saat önce

Sadece b sınıfı ehliyet olsa olmaz mı illaki a2 de olacakmı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mağdur 4 saat önce

PTT A.Ş.'nin 5 bin kişilik personel alımı geçen hafta yayımlanmıştı.

İlanda şu şart yer almaktadır:

"2018/1 personel alımı başvuru tarihi itibariyle Mernis adresinin bulunduğu İl'de en az bir yıl süre ile ikamet edenler, PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlara başvuru yapacaktır."
Ancak naklen geçişleri en aza indirmek için konulan bu şart adayların tepkisine neden olmaktadır.

İŞKUR bile, Danıştay kararı sonrasında işçi alımlarında aranan ikamet etme şartını kaldırmışken PTT'nin bu yola başvurmasının haksızlık oluşturacağı belirtilmektedir.

Örneğin "mimar alımında sadece 14 il var diğer 67 ildeki mimarın hakkı ne olacak? Postacı alımında 73 il var diğer 8 ilde yıllardır bu iş için bekleyen adayların günahı nedir? Osmaniye, Türkiye'de posta hizmetleri bölümünün açıldığı ilk il ve o ilde o bölümü okumuş yüzlerce aday varken Osmaniye'den de alım yok, oradaki adaylar sınava dahi giremeyecek mi?" diye sorulmaktadır.

Dolaysıyla haksızlıklar oluşmaması açısından ikamet şartının yeniden gözden geçirilmesinde yarar bulunmaktadır.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Beren KAÇMAZ 4 saat önce

İkametgah işi acil olarak düzeltilmelidir..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Noname 2 saat önce

Kamu personeli seçme sınavı namı değer Kpss.
Eğer bu sınav olmadan memur olunuyorsa neden
Lisan 5 milyon kusur
Önlisan 1.5 milyon kusur
Lise 3.2 milyon kusur
Bu kadar insan bu sınava giriyor.
Yakında üniversite girişlerini de mülakatla yaparlar ve o an ne olacağını bu 9.7 milyon kusur sınava giren insan çok iyi biliyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
2018 KPSS Sınav Ücretine Adaylardan Tepki! Ücret Düşürülsün!
2018 KPSS Sınav Ücretine Adaylardan Tepki! Ücret Düşürülsün!
Memur Alımı Sayısı Arttı-Adalet Bakanlığı ve CTE Personel Alımı KPSS ve Mezuniyet Şartı
Memur Alımı Sayısı Arttı-Adalet Bakanlığı ve CTE Personel Alımı KPSS ve Mezuniyet Şartı
2018'in İlk İtfaiye Eri Alım İlanı Yayımlandı-Peki Yeni Alımlar Ne Zaman? İşte KPSS Şartı
2018'in İlk İtfaiye Eri Alım İlanı Yayımlandı-Peki Yeni Alımlar Ne Zaman? İşte KPSS Şartı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim